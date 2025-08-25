SBS confirma 34 adultos implicados en el motín de Gaviotas

Desde muy temprano se viven momentos de tensión en la 2a. calle 2-61 de la zona 13 capitalina por un motín protagonizado por al menos 34 reclusos adultos que permanecen en el Centro Especializado en Reinserción 1 (CER 1), es decir Gaviotas. Poco después de las 7:00 horas, cuerpos de rescate y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) hicieron acto de presencia en el lugar, a manera de prevención por los incidentes de los internos.
Pese al hermetismo de las autoridades, se confirmó que un total de tres cocineros permanecen retenidos dentro del lugar, porque miembros de la Mara Salvatrucha insisten en exigir que los líderes de su organización criminal sean llevados a otra prisión, debido a que permanecen aislados en Renovación 1. La tensión que se vive en las cercanías quedó grabada en las imágenes que presentamos a continuación.
Reacciones por el motín en Gaviotas
En este contexto, el presidente de la Comisión de Gobernación, diputado, Fidencio Lima, reaccionó ante lo que consideró como "múltiples motines registrados en los últimos días". El congresista expresó que desde la citada comisión "estamos muy preocupados por los recurrentes motines que ocurren y ponen en riesgo la seguridad".
Además, Lima añadió que sus comisionados han sido "enfáticos, en exigir al Ministerio de Gobernación un control real en el Sistema Penitenciario, en cuanto a que se trabaje en una reingeniería, tomando en cuenta la urgente infraestructura y profesionalización del personal".
En la conferencia de prensa denominada "La Ronda", el mandatario Bernardo Arévalo también se refirió al tema, asegurando que el Gobierno que dirige no cederá a las peticiones de los reos. El presidente indicó que, desde que empezaron los amotinamientos, los privados de libertad exigen que los líderes pandilleros sean trasladados a otros penales, porque están aislados en Renovación 1.
Mientras tanto, las autoridades tratan de retomar el orden en el CER 1, ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.
Con imágenes e información del fotoperiodista Omar Solis, y de la periodista Dayana Rashon.