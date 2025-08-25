Antimotines ingresan a Gaviotas para retomar el control de internos

Fuentes de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) confirmaron que las Fuerzas Especiales de la Policía (FEP) ingresaron al Centro Especializado en Reinserción de la zona 13 (CER 1), Gaviotas, para retomar el control de al menos 34 reos adultos que se amotinaron desde la mañana de este lunes 25 de agosto de 2025. Las FEP, integradas por agentes antimotines de la Policía Nacional Civil (PNC), ingresaron para que los privados de libertad sean reducidos al orden.
Como consecuencia de estas acciones, autoridades del tránsito revelaron que el paso de vehículos cerca de Gaviotas, o CER 1, está colapsado, por lo que pidieron a los conductores usar vías alternas en el sector.