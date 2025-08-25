Localizan a dos niños en situación de abandono en la zona 3

Delegados de la Procuraduría General de la Nación (PGN) reportaron que este lunes 28 de agosto de 2025 fueron hallados dos niños en situación de abandono en una vivienda del barrio El Gallito en la zona 3 capitalina. La institución informó que se trata de un niño de 3 años, aproximadamente, y de una niña de 1 año, quienes recibieron atención inmediata por parte de la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia (PNA).
La PGN añadió que la intervención se realizó luego de una denuncia anónima, en la cual se alertó sobre el caso de los niños, quienes habían "permanecido solos en una vivienda durante dos días, sin conocerse el paradero de sus padres o encargados".
En fotos compartidas por la PGN se puede observar que los pequeños estaban en una habitación con condiciones de suciedad. Las imágenes revelan que los pequeños estaban en el cuarto con una televisión encendida, entre trastes sucios y basura.
Los pequeños fueron captados sobre una cama llena de ropa, sin sábanas o cubre camas, con varias prendas de vestir a su alrededor. El niño vestía un mameluco corinto y la pequeña otro de color gris; ambos fueron rescatados por las autoridades.
Traslado de los pequeños
La PGN agregó que la PNC acudió al lugar y los trasladó a los infantes hacia la sede de la PNA porque "ambos fueron encontrados en condiciones insalubres y en evidente situación de descuido y negligencia". La entidad agregó que, "posteriormente, fueron trasladados a un centro asistencial, donde recibieron atención médica".
Con información de la periodista Karla Marroquín.