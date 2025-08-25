 Guatemala confirma recaptura de beliceño que se había fugado de prisión en dos ocasiones
Guatemala confirma recaptura de beliceño que se había fugado de prisión en dos ocasiones

Belice informó que su policía investiga las circunstancias de la detención, por si la misma fue llevada a cabo en su territorio.

Joseph Ryan Budna, Foto PNC
Joseph Ryan Budna / FOTO: Foto PNC

Las Fuerzas de Seguridad de Guatemala detuvieron a un ciudadano beliceño sentenciado por secuestro y prófugo de la Justicia desde 2019, que se había fugado ya en otra ocasión, mientras las autoridades de Belice afirmaron este lunes 25 de agosto, que investigan si fue detenido en su jurisdicción.

La Policía Nacional Civil de Guatemala, confirmó la detención de Joseph Ryan Budna, capturado el pasado 23 de agosto en Petén, y fronterizo con Belice.

De acuerdo con las autoridades, el beliceño se fugó de prisión en 2019 en Guatemala, donde cumplía una condena de 50 años de cárcel por secuestro y asesinato tras una sentencia emitida en 2012.

Este mismo lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Belice informó que la policía local investiga las circunstancias de la detención, por si la misma fue llevada a cabo en su territorio, aunque por el momento señalan que no hay evidencias al respecto.

"El Ministerio puede confirmar que no existen pruebas que respalden la afirmación de que las autoridades guatemaltecas ingresaron a Belice para detener a Budna", informó la Cancillería de Belice en un comunicado, en el que se comprometió a dar apoyo consular al detenido para garantizar que "recibe asistencia médica y que se protegen sus derechos humanos".

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala subrayó que "el tema" está a cargo del Ministerio de Gobernación (Interior), sin más detalles al respecto.

Según las fuerzas de seguridad, la captura del beliceño, de 45 años, se llevó a cabo en el municipio Melchor de Mencos en Petén, y aclaró que "desde 2019 es sindicado en un juzgado de Guatemala por el delito de Evasión".

Budna ya se había fugado en una primera ocasión en 2014 y posteriormente fue detenido ese mismo año para cumplir su sentencia.

