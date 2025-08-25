Liberan a los cocineros retenidos en Gaviotas de la zona 13

Bomberos Municipales confirmaron que los tres cocineros que habían sido retenidos en el Centro Especializado en Reinserción de la zona 13 (CER 1), conocido como Gaviotas, zona 13, fueron liberados durante la tarde de este lunes 25 de agosto de 2025. Sin embargo, los rescatistas destacaron que los tres sufrieron golpes, por lo que tuvieron que ser trasladados a la emergencia de un centro asistencial para recibir atención médica.
Los rescatistas añadieron que las autoridades del CER I, de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), solicitaron el apoyo de los socorristas para hacer el traslado de tres hombres. Asimismo, explicaron que los heridos están entre las edades de 25 a 35 años de edad y presentan golpes en distintas partes de su cuerpo.
Los paramédicos añadieron que los afectados fueron llevados hacia la emergencia de un hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y a la emergencia del Hospital Roosevelt para recibir tratamiento médico. Cabe destacar que la SBS calificó que los hechos de esta mañana en Gaviotas fueron un "conato de motín".
Ministro de Gobernación se expresa
El jefe de la cartera de Gobernación, Francisco Jiménez, informó que los tres retenidos fueron liberados por medio del comando anti secuestros de la Policía Nacional Civil (PNC). Las autoridades añadieron que no van a negociar con criminales, al referirse a las presiones que han recibido por medio de las revueltas en varios centros carcelarios.
En ese sentido, la SBS precisó que el "conato de motín" fue protagonizado por 34 adultos que permanecen en Gaviotas zona 13, pero que son integrantes de la Mara Salvatrucha. Los inconformes reiteraron su petición para que los líderes de las pandillas recluidos en Renovación 1 sean trasladados a otro centro carcelario.
Realizan requisa en Gaviotas
Tras el motín de los privados de libertad, las autoridades decidieron realizar una requisa en penal, con el objetivo de recuperar el control y localizar objetos ilícitos en posesión de los reclusos y que les hayan permitido llevar a cabo las revueltas en el centro de detención para menores de edad en conflicto con la ley penal.
Por este caso, el mandatario Bernardo Arévalo también se refirió a las acciones de los privados de libertad, asegurando que son reacciones porque las autoridades retomaron el control de los centros de privación de libertad. El jefe del Ejecutivo no descartó analizar reformas a la ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (PINA), porque los menores de edad comparten la prisión con otros detenidos mayores de edad.
Suman cuatro heridos
Bomberos Municipales actualizaron información para confirmar que una cuarta persona fue trasladada, desde Gaviotas, hasta un centro asistencial. Con este dato, las autoridades indicaron que el número de personas lastimadas por estas revueltas es de cuatro.
Los paramédicos indicaron que las cuatro personas fueron trasladadas a centros asistenciales por golpes, dos a la emergencia del Hospital Roosevelt y dos más al IGSS.
