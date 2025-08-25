Salud inaugura nueva farmacia PROAM para la población

Después de participar en la conferencia de prensa llamada "La Ronda", el presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, viajaron al municipio de Villa Nueva, departamento de Guatemala, para inaugurar una nueva farmacia del Programa de Accesibilidad a los Medicamentos (PROAM), durante la mañana de este lunes 28 de agosto de 2025. El Ministerio de Salud confirmó que este establecimiento fue instalado en el interior Hospital de Especialidades de Villa Nueva, donde también estuvo la directora de PROAM, Amalia Azurdia.
La cartera añadió que esta inauguración forma parte de la estrategia de cobertura del programa PROAM, que incluye la habilitación 10 farmacias departamentales, en áreas hospitalarias y municipales. En ese sentido, Barnoya enfatizó que el objetivo de las farmacias es garantizar que los medicamentos de calidad y de bajo costo lleguen a las personas.
El titular del Ministerio de Salud aseguró que la medicina no es exclusiva solo para los pacientes del hospital de Villa Nueva si no que es para toda la población aledaña. El presidente Bernardo Arévalo participó en la inauguración y aseguró que es posible tener precios bajos en las medicinas, sin sacrificar la garantía de la calidad.
En el tema de la salud, Arévalo subrayó que su gobierno ya inauguró 26 puestos de salud y ahora se vivió la apertura de una nueva farmacia PROAM. En tanto, el viceministro de Atención Primaria en Salud, José Donato Camey, explicó que tienen como prioridad un programa familiar y comunitario sobre los territorios, a nivel de atención en salud.
Visitan instalaciones de salud en Amatitlán
Además, las autoridades hicieron una visita al Hospital de Amatitlán, que fue afectado por los recientes sismos. Esta misiva fue evacuada por el jefe de la cartera de Salud, quien hizo un recorrido en el citado centro asistencial.
Cabe destacar que este nosocomio sufrió serios daños tras los sismos del pasado 8 de julio. Durante su visita, Barnoya dijo que antes de esa fecha, la infraestructura ya presentaba daños, por lo que se trabaja en la instalación de módulos para atender la población; "actualmente ya están listos tres de seis", compartió el ministro.
La viceministra de hospitales, María del Rosario Orozco, señaló que tras una revisión de Conred y de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, se determinó que algunas áreas si podían seguir funcionando, entre ellas figuran la emergencia y el área de encamamiento, que ya están habilitadas.