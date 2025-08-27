 Agentes de PNC enfrentarán proceso penal
Nacionales

Agentes de PNC enfrentarán proceso penal

Dos agentes policiales fueron ligados a proceso y tres fueron beneficiados con falta de mérito.

Compartir:
La audiencia de primera declaración de los cinco agentes de PNC se llevó a cabo esta mañana en el Juzgado de Turno., Ángel Oliva/EU
La audiencia de primera declaración de los cinco agentes de PNC se llevó a cabo esta mañana en el Juzgado de Turno. / FOTO: Ángel Oliva/EU

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno resolvió este miércoles 27 de agosto dictar auto de procesamiento en contra de dos de los cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que fueron capturados por presuntamente estar implicados en acciones ilícitas.

Los elementos policiales fueron detenidos ayer en un sector de Villa Canales, Guatemala, por presuntamente estar relacionados con una estructura delictiva que se dedica al plagio y secuestro, entre otras irregularidades.

De acuerdo a la imputación realizada por el Ministerio Público (MP) en la audiencia de primera declaración, los uniformados retuvieron el pasado 25 de agosto en contra de su voluntad a tres guardias de seguridad de una finca privada y para liberarlos solicitaron Q15 mil.

Según se indicó, al recibir la negativa de las víctimas, los agentes los trasladaron a la estación correspondiente, donde negociaron y bajaron la cantidad exigida a 5 mil, pero este dinero no se pago, porque las víctimas fueron liberadas por investigadores de Inspectoría General.

El juez a cargo emitió una resolución en la que manifestó que el Ministerio Público presentó los indicios suficientes para ligar a proceso a Celso Ochoa y Gilmer Flores por el delito de cohecho pasivo.

Así también, se resolvió favorecer a Angélica Presencin, Erwin Morales y Yovani Caal con la falta de mérito.

* Le puede interesar:

Los delitos que se le atribuyen a esposa de líder del Barrio 18 y sobrina de Sandra Torres

El Ministerio Público explicó que el caso que vincula a María Marta Castañeda Torres está bajo reserva judicial.

Instan a denunciar a "malos" policías

El Ministerio de Gobernación ha sido enfático en indicar que no tolerará comportamientos anómalos dentro de su personal, incluidos los equipos de la PNC. En ese contexto, ha reiterado la importancia de contar con la colaboración de la ciudadanía para detectar a los elementos implicados en ilegalidades dentro de las filas policiales.

La cartera ha indicado que si alguna persona considera que el actuar de un uniformado no es el correcto debe hacerlo de conocimiento de las autoridades respectivas para que la Inspectoría General pueda poner en marcha un proceso de investigación y determinar lo ocurrido, así como dilucidar las responsabilidades.

"Sí eres víctima de malos actos de policías, denúncialos al teléfono 1531 Centro Anticorrupción Policial. La denuncia es confidencial", se lee en un aviso difundido en las redes sociales de la policía.

En este se detalla que otras vías para comunicar este tipo de hechos incluyen el correo institucional [email protected] o bien la atención presencial en la avenida La Pedrera 10-00, colonia Cipresales, zona 6, donde se ubica el referido centro.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Grupo Emisoras Unidas lanza el Universo Futbol 2026 con cobertura histórica en Guatemalat
Deportes

Grupo Emisoras Unidas lanza el Universo Futbol 2026 con cobertura histórica en Guatemala

05:54 PM, Ago 27
Los delitos que se le atribuyen a esposa de líder del Barrio 18 y sobrina de Sandra Torrest
Nacionales

Los delitos que se le atribuyen a esposa de líder del Barrio 18 y sobrina de Sandra Torres

04:23 PM, Ago 27
Caso Plan Gavilán: Expolicías condenados a 30 y 60 años de cárcelt
Nacionales

Caso Plan Gavilán: Expolicías condenados a 30 y 60 años de cárcel

05:29 PM, Ago 27
Gobierno instalará pantallas en la Plaza de la Constitución para apoyar a la Azul y Blancot
Deportes

Gobierno instalará pantallas en la Plaza de la Constitución para apoyar a la Azul y Blanco

04:13 PM, Ago 27

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosNoticias de Guatemala#liganacionalSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa Centroamericanaredes socialesLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos