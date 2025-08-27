Agentes de PNC enfrentarán proceso penal

El Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno resolvió este miércoles 27 de agosto dictar auto de procesamiento en contra de dos de los cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que fueron capturados por presuntamente estar implicados en acciones ilícitas.
Los elementos policiales fueron detenidos ayer en un sector de Villa Canales, Guatemala, por presuntamente estar relacionados con una estructura delictiva que se dedica al plagio y secuestro, entre otras irregularidades.
De acuerdo a la imputación realizada por el Ministerio Público (MP) en la audiencia de primera declaración, los uniformados retuvieron el pasado 25 de agosto en contra de su voluntad a tres guardias de seguridad de una finca privada y para liberarlos solicitaron Q15 mil.
Según se indicó, al recibir la negativa de las víctimas, los agentes los trasladaron a la estación correspondiente, donde negociaron y bajaron la cantidad exigida a 5 mil, pero este dinero no se pago, porque las víctimas fueron liberadas por investigadores de Inspectoría General.
El juez a cargo emitió una resolución en la que manifestó que el Ministerio Público presentó los indicios suficientes para ligar a proceso a Celso Ochoa y Gilmer Flores por el delito de cohecho pasivo.
Así también, se resolvió favorecer a Angélica Presencin, Erwin Morales y Yovani Caal con la falta de mérito.
* Le puede interesar:
Instan a denunciar a "malos" policías
El Ministerio de Gobernación ha sido enfático en indicar que no tolerará comportamientos anómalos dentro de su personal, incluidos los equipos de la PNC. En ese contexto, ha reiterado la importancia de contar con la colaboración de la ciudadanía para detectar a los elementos implicados en ilegalidades dentro de las filas policiales.
La cartera ha indicado que si alguna persona considera que el actuar de un uniformado no es el correcto debe hacerlo de conocimiento de las autoridades respectivas para que la Inspectoría General pueda poner en marcha un proceso de investigación y determinar lo ocurrido, así como dilucidar las responsabilidades.
"Sí eres víctima de malos actos de policías, denúncialos al teléfono 1531 Centro Anticorrupción Policial. La denuncia es confidencial", se lee en un aviso difundido en las redes sociales de la policía.
En este se detalla que otras vías para comunicar este tipo de hechos incluyen el correo institucional [email protected] o bien la atención presencial en la avenida La Pedrera 10-00, colonia Cipresales, zona 6, donde se ubica el referido centro.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7