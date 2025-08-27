 Condenan a piloto de bus por caso de mujer atropellada en Antigua Guatemala
Nacionales

Condenan a piloto de bus por caso de mujer atropellada en Antigua Guatemala

El conductor fue hallado culpable del delito de homicidio culposo.

La mujer de 74 años fue atropellada en un sector de Antigua Guatemala en septiembre de 2024., .
La mujer de 74 años fue atropellada en un sector de Antigua Guatemala en septiembre de 2024. / FOTO: .

El Tribunal de Sentencia Penal del departamento de Sacatepéquez dictó este miércoles 27 de agosto una sentencia condenatoria contra Manuel Chávez Vásquez, piloto de un autobús extraurbano de transporte colectivo, por el caso en el que una mujer murió atropellada.

El conductor fue hallado culpable del delito de homicidio culposo, luego que la Fiscalía de Distrito de Sacatepéquez presentó los indicios suficientes para respaldar los señalamientos en su contra.

Los hechos ocurrieron el 12 de diciembre de 2024 en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, donde Blanca Estela Bethancourt Salazar, de 74 años, murió tras ser atropellada por la unidad que conducía Chávez.

Tras analizar los elementos probatorios presentados por los fiscales, el tribunal resolvió condenar a 10 años de prisión al sindicado por el referido cargo.

