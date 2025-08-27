 Requisa en Pavón: Decomisan televisores y videojuegos
Nacionales

Televisores, videojuegos y sierras eléctricas, entre objetos decomisados en requisa en Pavón

La inspección se llevó a cabo en áreas ocupadas por reos vinculados a los "Paisas".

La requisa en Pavón se llevó a cabo con el apoyo de un agente canino.,
La requisa en Pavón se llevó a cabo con el apoyo de un agente canino. / FOTO:

Las fuerzas de seguridad y personal penitenciario implementaron una requisa en las últimas horas en el interior de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, ubicada en el municipio de Fraijanes, Guatemala, con el objetivo de localizar posibles objetos de tenencia ilícita.

El operativo se enfocó en el módulo donde se encuentran recluidos 183 "Paisas", también en el sector 11, donde se encuentran 147 "Paisas", donde se hizo una inspección a profundidad para detectar posibles caletas y otras áreas donde pudieran estar ocultos los elementos.

Tras concluir con esta verificación, la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que, con el apoyo del agente canino K-9 "Eli" de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), se decomisó lo siguiente:

  • 64 bocinas.
  • 20 televisores
  • Dos ventiladores.
  • Dos caladoras.
  • Un barreno.
  • Dos sierras eléctricas.
  • Un PlayStation.
  • Un equipo de DVD.
  • Una pulidora.
  • 12 tarjetas SIM para teléfonos celulares.
  • Varios objetos punzocortantes.
  • Cables para señal digital o de Internet.

Otros operativos en Pavón

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo una requisa el pasado 29 de julio en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, como parte de las acciones implementadas para el combate de las extorsiones.

Los elementos de la PNC y de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) ingresaron a los diferentes sectores de esta cárcel con el fin de buscar objetos de tenencia ilícita que podrían estar en poder de los privados de libertad.

De acuerdo con la DGSP, en el marco del operativo se confirmó la localización de caletas ocultas y se ubicaron objetos utilizados para realizar comunicaciones ilícitas.

La entidad indicó que luego del trabajo en conjunto de las Unidades de Análisis, Operativo, Inspectoría General y Grupo Élite, en esa ocasión se obtuvo como resultado el decomiso de:

  • 26 teléfonos celulares.
  • 8 chips de telefonía.
  • Cargadores celulares.
  • Objetos punzocortante.
  • Radios transmisores.

También el pasado 1 de agosto se implementó un nuevo operativo en Pavon, como parte de las acciones de las autoridades de Gobernación para evitar la coordinación de ilícitos desde las prisiones y luchar contra las extorsiones.

