Nombran a nuevos viceministros de Comunicaciones y Energía

El Gobierno de Guatemala confirmó este jueves 28 de agosto el nombramiento de dos nuevos viceministros, quienes se suman al gabinete para sustituir a los anteriores funcionarios de quienes se anunció su salida en las últimas horas.
Fue anoche que el Ejecutivo confirmó la salida de Carlos Alberto Avalos Ortiz, viceministro de Energía y Minas; y de Allan Guevara, viceministro de Infraestructura, por "relevos programados".
En tanto, esta mañana en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de la Cultura, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, explicó que los nuevos viceministros que asumirán son:
- Edwin Rolando Barrios, viceministro de Energía y Minas, encargado del área de Minería e Hidrocarburos.
- Norma Lissette Zea, viceministra de Infraestructura del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).
"Les damos la bienvenida al equipo de Gobierno y estamos confiados en que su trabajo contribuirá al alcance de las metas establecidas en las carteras que son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos en beneficio del pueblo de Guatemala", dijo Palomo tras anunciar las designaciones.
Acerca de los nuevos viceministros
De acuerdo con información compartida por el Gobierno, la nueva viceministra de Infraestructura es ingeniera civil en el grado de Licenciatura y cuenta con pensum cerrado de una maestría en Ciencias de la Ingeniería Civil.
Además, Zea tiene experiencia en supervisión, planificación y asesoría técnica de proyectos de infraestructura vial, concesiones, alianzas público-privadas y obras de desarrollo municipal en Guatemala.
También se destacó su liderazgo en la coordinación y ejecución de proyectos estratégicos nacionales, incluyendo planes de movilidad y mantenimiento de infraestructura vial.
Con respecto al recién nombrado viceministro de Energía y Minas, se detalló que es ingeniero electricista y cuenta con una maestría en administración de recursos y tecnología. Asimismo, posee formación internacional en negocios eléctricos.
Sobre su trayectoria laboral, se indicó que se ha desempeñado en la operación, mantenimiento, planificación y dirección estratégica de proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, tanto en el ámbito público como privado.