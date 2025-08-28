 Crean centro de detención preventiva en Coatepeque
Nacionales

Oficializan creación del centro de detención preventiva de Coatepeque

La cartera de Gobernación inauguró recientemente la cárcel para hombres y mujeres ubicada en Coatepeque, Quetzaltenango.

Compartir:
En julio pasado fue inaugurado el Centro de Detención Preventiva de Coatepeque, con el traspaso oficial de su administración de la PNC al Sistema Penitenciario., Gobierno de Guatemala
En julio pasado fue inaugurado el Centro de Detención Preventiva de Coatepeque, con el traspaso oficial de su administración de la PNC al Sistema Penitenciario. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El Ministerio de Gobernación publicó este jueves 28 de agosto en el diario oficial el acuerdo ministerial número 357-2025, por medio del cual se crea el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Coatepeque, Quetzaltenango, el cual está a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

La referida prisión fue inaugurada en julio pasado y responde a los esfuerzos del Gobierno a cargo del presidente Bernardo Arévalo de buscar la readaptación social y reeducación de los reclusos, así como cumplir con el tratamiento de los mismos, de conformidad con las normas establecidas sobre la materia.

"Corresponde al Ministerio de Gobernación administrar el régimen penitenciario del país y que, en resguardo de la sociedad y la integridad física del propio recluso, se hace necesario crear los centros de detención legal que respondan a las necesidades de seguridad y desarrollo profesional", destacó la entidad en la publicación.

Buscan garantizar atención de derechos de las personas y cumplimiento de la ley

El acuerdo publicado detalla que el centro de detención preventiva se destinará para la protección y custodia de personas privadas de libertad de sexo masculino y femenino, que se encuentren preventivamente privadas de su libertad por resolución judicial, con el fin de asegurar su presencia dentro del proceso correspondiente.

Para ello, la DGSP deberá garantizar el acceso a los abogados, familiares de las personas privadas de libertad, empleados y funcionarios del Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto de la Defensa Pública Penal, Procuraduría de los Derechos Humanos y otros organismos de control judicial del Estado.

"Velando por el debido cumplimiento de las garantías y derechos mínimos que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Régimen Penitenciario y su reglamento", se lee en el documento.

La cartera de Gobernación destacó en julio pasado, cuando se inauguró el centro en Coatepeque, que este representa un avance significativo en la forma en que se aplica la prisión preventiva en el país.

El espacio está equipado con sistemas tecnológicos de última generación, incluyendo vigilancia con circuito cerrado, monitoreo constante y presencia permanente de agentes de seguridad, lo que garantiza el control del recinto sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas detenidas.

En Portada

María Marta Castañeda Torres es enviada a Mariscal Zavalat
Nacionales

María Marta Castañeda Torres es enviada a Mariscal Zavala

07:38 AM, Ago 28
Messi clasifica al Inter Miami a la final de la Leagues Cup 2025t
Deportes

Messi clasifica al Inter Miami a la final de la Leagues Cup 2025

07:20 AM, Ago 28
Hombre fallece en ataque armado en mercado La Terminalt
Nacionales

Hombre fallece en ataque armado en mercado La Terminal

07:10 AM, Ago 28
Fuerte explosión en Televisa durante presentación de telenovelat
Farándula

Fuerte explosión en Televisa durante presentación de telenovela

07:51 AM, Ago 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa Centroamericanaredes socialesLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos