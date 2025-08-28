Crean centro de detención preventiva en Coatepeque

El Ministerio de Gobernación publicó este jueves 28 de agosto en el diario oficial el acuerdo ministerial número 357-2025, por medio del cual se crea el Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Coatepeque, Quetzaltenango, el cual está a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).
La referida prisión fue inaugurada en julio pasado y responde a los esfuerzos del Gobierno a cargo del presidente Bernardo Arévalo de buscar la readaptación social y reeducación de los reclusos, así como cumplir con el tratamiento de los mismos, de conformidad con las normas establecidas sobre la materia.
"Corresponde al Ministerio de Gobernación administrar el régimen penitenciario del país y que, en resguardo de la sociedad y la integridad física del propio recluso, se hace necesario crear los centros de detención legal que respondan a las necesidades de seguridad y desarrollo profesional", destacó la entidad en la publicación.
Buscan garantizar atención de derechos de las personas y cumplimiento de la ley
El acuerdo publicado detalla que el centro de detención preventiva se destinará para la protección y custodia de personas privadas de libertad de sexo masculino y femenino, que se encuentren preventivamente privadas de su libertad por resolución judicial, con el fin de asegurar su presencia dentro del proceso correspondiente.
Para ello, la DGSP deberá garantizar el acceso a los abogados, familiares de las personas privadas de libertad, empleados y funcionarios del Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto de la Defensa Pública Penal, Procuraduría de los Derechos Humanos y otros organismos de control judicial del Estado.
"Velando por el debido cumplimiento de las garantías y derechos mínimos que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Régimen Penitenciario y su reglamento", se lee en el documento.
La cartera de Gobernación destacó en julio pasado, cuando se inauguró el centro en Coatepeque, que este representa un avance significativo en la forma en que se aplica la prisión preventiva en el país.
El espacio está equipado con sistemas tecnológicos de última generación, incluyendo vigilancia con circuito cerrado, monitoreo constante y presencia permanente de agentes de seguridad, lo que garantiza el control del recinto sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas detenidas.