Asalto a mujer en plena luz del día en zona 1

Un violento asalto a plena luz del día quedó registrado en video y ha generado alarma en la Ciudad de Guatemala. El hecho ocurrió en la 18 avenida y 4.ª calle de la zona 1, a una cuadra del cuartel Matamoros. Según las imágenes de cámaras de seguridad, una mujer caminaba tranquilamente por la banqueta cuando un sujeto con capucha la interceptó de frente, la sometió al suelo y, con lujo de fuerza, le arrebató sus pertenencias.
Durante el ataque, la víctima pedía auxilio y trataba de defenderse, mientras varios conductores presenciaban la escena. Entre ellos se encontraba una unidad de emergencia, cuyos ocupantes permanecieron dentro del vehículo y no descendieron para brindar asistencia. La mujer quedó tendida en la vía, desconcertada, con crisis nerviosa y algunas lesiones visibles.
Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima y si presentó la denuncia ante el Ministerio Público (MP) o la Policía Nacional Civil (PNC). Hasta el cierre de esta nota, ninguna autoridad de seguridad se ha pronunciado sobre el caso.
Otro asalto a una mujer
Este hecho se suma a una serie de asaltos violentos que se han registrado recientemente en la zona 1 de la capital. Hace aproximadamente un mes, se viralizó un video que mostraba cómo dos motoladrones atacaron a otra mujer en pleno centro de la ciudad. Ese incidente ocurrió alrededor de las 5:00 horas en la 1.ª avenida y 1.ª calle de la zona 1.
En las imágenes se observa que los agresores, que se movilizaban en una motocicleta, se acercan a la víctima y le arrebatan de forma violenta un objeto que llevaba en la mano. Tras el ataque, la mujer logra huir y resguardarse en un taxi cercano, mientras los delincuentes se dan a la fuga a toda velocidad.
Las grabaciones virales han generado preocupación entre los vecinos y usuarios, quienes demandan mayor vigilancia y acciones efectivas de las fuerzas de seguridad para garantizar la protección de los ciudadanos.
Mientras tanto, se mantiene la incertidumbre sobre la identidad de las víctimas y el seguimiento que las autoridades darán a estos casos.