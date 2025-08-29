Procesan a señalados de transportar armas en ingreso a cárceles

El Juzgado de Primera Instancia Penal del departamento de Escuintla dictó auto de procesamiento en contra de una pareja que fue capturada esta semana bajo sospechas de que supuestamente ingresarían municiones a cárceles.
Según el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), los sindicados son un hombre de 42 años y una mujer de 49, quienes llevaban los referidos objetos en la parte trasera del baúl del automóvil en el que viajaban.
Fueron sorprendidos en el marco de operativos de seguridad que implementan los policías de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y de la comisaría de Escuintla en la entrada a los centros carcelarios de Renovación I y "Canadá", por lo que se coordinó la presencia de fiscales para la respectiva inspección y conteo.
Se confirmó que el cargamento consistía en 461 municiones para arma de fuego y que también llevaban 3 mil 460 quetzales en efectivo. También se les incautaron dos celulares, un cañón color plateado posiblemente de arma y documentos que servirán para fortalecer la investigación.
La PNC agregó que estas personas al verse descubiertas intentaron sobornar a los agentes ofreciéndoles 25 mil quetzales a cambio de no ser detenidas. Sin embargo, los uniformados aplicaron los protocolos correspondientes, así que consignaron a los sospechosos y los trasladaron ante los órganos de justicia respectivos.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7