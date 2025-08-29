 Motín en Las Gaviotas: Implicados enfrentarán proceso penal
Nacionales

Implicados en motín en "las Gaviotas" enfrentarán proceso penal

Serán investigados por presuntamente cometer el delito de plagio o secuestro.

Los internos que participaron en el motín en "Las Gaviotas" a su salida de Torre de Tribunales., Omar Solís/Emisoras Unidas
Los internos que participaron en el motín en "Las Gaviotas" a su salida de Torre de Tribunales. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Juzgado de Turno de Torre de Tribunales llevó a cabo este viernes la audiencia de primera declaración de los 34 adultos remitidos por su presunta participación en el motín registrado en el Centro Especializado en Reinserción 1, conocido como "Las Gaviotas", ubicado en la zona 13 de la Ciudad de Guatemala.

La jueza a cargo escuchó los argumentos del Ministerio Público (MP) y la defensa con respecto a la implicación de estas personas en los hechos en los que hubo disturbios y retención de personal del Sistema Penitenciario como rehenes.

Tras analizar los indicios sobre lo ocurrido, se resolvió que todos los sindicados quedarían ligados a proceso penal por el delito de plagio o secuestro.

Asimismo, se dictó auto de procesamiento en contra de Gustavo Adolfo Gutiérrez Pérez por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego.

Además, la juzgadora Carol Patricia Flores favoreció a los 34 sindicados con la falta de mérito por el delito de motín de presos.

Perfil de los internos

El titular de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, Marvin Rabanales, brindó detalles el pasado martes durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, acerca del perfil de los 34 internos señalados de participar en el motín en Gaviotas.

Explicó que se trata de hombres de entre 18 y 28 años de edad, miembros activos de la Mara Salvatrucha. En su mayoría, están en prisión por cargos de extorsión, portación ilegal de arma de fuego y violación.

Tomando en cuenta que son mayores de edad, los sindicados fueron trasladados horas después del motín hacia la cárcel Pavoncito, ubicada en el municipio de Fraijanes, Guatemala. En este recinto permanecerán a la espera de la próxima audiencia, prevista para finales de este año.

* Con información de Omar Solís y Ángel Oliva, Emisoras Unidas.

