Implicados en motín en "Gaviotas" son llevados a Pavoncito

Después de la tensa jornada que se vivió el lunes 25 de agosto en el Centro Especializado de Reinserción (CER) I, más conocido como "Las Gaviotas", ubicado en la zona 13 capitalina, las autoridades retomaron el control en el lugar y liberaron a los rehenes.
En seguimiento a estos incidentes, los 34 internos involucrados en los hechos enfrentarán a la justicia por nuevos cargos en su contra. La audiencia de primera declaración estaba programada para las 11:00 horas de este martes y estaría a cargo del Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno de Torre de Tribunales.
El juez dio por iniciada la diligencia; sin embargo, el Ministerio Público solicitó que se suspendiera la misma debido a que no se encontraban presentes los sindicados en la sala de audiencias. A dicha petición no se opusieron los abogados defensores, por lo que, la diligencia fue reprogramada para el viernes de la presente semana.
Según la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS), los internos implicados en los disturbios son mayores de edad, por lo que fueron trasladados por las autoridades de seguridad hacia la cárcel Pavoncito, ubicada en el municipio de Fraijanes, Guatemala, donde quedarán a la espera de la referida audiencia.
Será el 29 de agosto cuando se desarrollará este proceso donde se determinará si los señalados enfrentarán proceso penal por cargos de plagio y secuestro y motín de presos. Para entonces, se tiene programado que comparezcan por medio de videoconferencia.
Traslado "por error" a Tribunales
Los 34 consignados por estar implicados en el motín en "las Gaviotas" fueron trasladados en horas de la tarde de este martes a la Torre de Tribunales, a pesar que durante la mañana ya se había abordado el tema de su situación y se había reprogramado la audiencia.
Emisoras Unidas estuvo presente en el lugar, donde pudo captar las imágenes de los sindicados que permanecían en el área de ingreso al recinto de justicia. Estaban esposados de pies y manos para evitar algún tipo de incidente.
Inicialmente se desconocía el motivo de su permanencia en este espacio, pero después se supo que su traslado se dio por "error", por lo que fueron retornados a Pavoncito.
Perfil de los internos
El titular de la SBS, Marvin Rabanales, brindó detalles este martes durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, acerca del perfil de los 34 internos señalados de participar en el motín en Gaviotas.
Explicó que se trata de hombres de entre 18 y 28 años de edad, miembros activos de la Mara Salvatrucha. En su mayoría, están en prisión por cargos de extorsión, portación ilegal de arma de fuego y violación.