 Implicados en motín en "Gaviotas" son llevados a Pavoncito
Nacionales

Implicados en motín en "las Gaviotas" son trasladados a Pavoncito

La audiencia de primera declaración contra los 34 reclusos se llevará a cabo el próximo viernes.

Compartir:
Los internos que participaron en el motín en "Las Gaviotas" a su salida de Torre de Tribunales., Omar Solís/Emisoras Unidas
Los internos que participaron en el motín en "Las Gaviotas" a su salida de Torre de Tribunales. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Después de la tensa jornada que se vivió el lunes 25 de agosto en el Centro Especializado de Reinserción (CER) I, más conocido como "Las Gaviotas", ubicado en la zona 13 capitalina, las autoridades retomaron el control en el lugar y liberaron a los rehenes.

En seguimiento a estos incidentes, los 34 internos involucrados en los hechos enfrentarán a la justicia por nuevos cargos en su contra. La audiencia de primera declaración estaba programada para las 11:00 horas de este martes y estaría a cargo del Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno de Torre de Tribunales.

El juez dio por iniciada la diligencia; sin embargo, el Ministerio Público solicitó que se suspendiera la misma debido a que no se encontraban presentes los sindicados en la sala de audiencias.  A dicha petición no se opusieron los abogados defensores, por lo que, la diligencia fue reprogramada para el viernes de la presente semana.

Según la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS), los internos implicados en los disturbios son mayores de edad, por lo que fueron trasladados por las autoridades de seguridad hacia la cárcel Pavoncito, ubicada en el municipio de Fraijanes, Guatemala, donde quedarán a la espera de la referida audiencia.

Será el 29 de agosto cuando se desarrollará este proceso donde se determinará si los señalados enfrentarán proceso penal por cargos de plagio y secuestro y motín de presos. Para entonces, se tiene programado que comparezcan por medio de videoconferencia.

Traslado "por error" a Tribunales

Los 34 consignados por estar implicados en el motín en "las Gaviotas" fueron trasladados en horas de la tarde de este martes a la Torre de Tribunales, a pesar que durante la mañana ya se había abordado el tema de su situación y se había reprogramado la audiencia.

Emisoras Unidas estuvo presente en el lugar, donde pudo captar las imágenes de los sindicados que permanecían en el área de ingreso al recinto de justicia. Estaban esposados de pies y manos para evitar algún tipo de incidente.

Inicialmente se desconocía el motivo de su permanencia en este espacio, pero después se supo que su traslado se dio por "error", por lo que fueron retornados a Pavoncito.

Perfil de los internos

El titular de la SBS, Marvin Rabanales, brindó detalles este martes durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, acerca del perfil de los 34 internos señalados de participar en el motín en Gaviotas.

Explicó que se trata de hombres de entre 18 y 28 años de edad, miembros activos de la Mara Salvatrucha. En su mayoría, están en prisión por cargos de extorsión, portación ilegal de arma de fuego y violación.

En Portada

Caso Farruko Pop: El último día con su familia y detalles del criment
Nacionales

Caso Farruko Pop: El último día con su familia y detalles del crimen

01:13 PM, Ago 26
Juan Leonel García aclara la polémica con la Selecciónt
Deportes

Juan Leonel García aclara la polémica con la Selección

02:51 PM, Ago 26
Guatemala recibe donación de motocicletas de China (Taiwán) t
Nacionales

Guatemala recibe donación de motocicletas de China (Taiwán)

11:49 AM, Ago 26
Trump propone pena de muerte para asesinos en Washingtont
Internacionales

Trump propone pena de muerte para asesinos en Washington

01:33 PM, Ago 26

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadEE.UU.Futbol GuatemaltecoLiga NacionalCopa CentroamericanaPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos