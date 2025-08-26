 Estado de los heridos en el motín de Gaviotas: Detalles
Nacionales

¿Cuál es la situación de los heridos tras el motín en Gaviotas?

El hospital Roosevelt atendió a un cocinero del Centro Especializado de Reinserción y a un interno mayor de edad que resultaron heridos.

Compartir:
-
MotnenGaviotasparagalera-OmarSols(8) / FOTO:

Una situación tensa se vivió el pasado lunes 25 de agosto en el Centro Especializado de Reinserción (CER) I, más conocido como "Las Gaviotas", ubicado en la zona 13 capitalina, donde se registró un motín protagonizado por pandilleros que ya cumplieron la mayoría de edad. Tres personas permanecieron retenidas por los internos durante horas y las autoridades finalmente lograron su liberación.

La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS) informó anoche que la operación realizada en ese recinto "concluyó con éxito", luego que unidades antimotines lograran rescatar con vida a los distribuidores de alimentos que permanecían como rehenes.

"Afortunadamente, los tres rehenes fueron rescatados con vida y trasladados a un centro asistencial para los chequeos de rigor", destacó la institución.

En seguimiento de este caso, el Hospital Roosevelt confirmó durante horas de la mañana de este martes que un hombre de 24 años, cocinero del CER que fue agredido durante los disturbios, fue ingresado a ese centro asistencial presentando algunos golpes. Explicó que permaneció estable y consciente mientras fue atendido por los equipos médicos respectivos.

Mientras tanto, en ese recinto también fue atendido un privado de libertad de 25 años que tenía golpes en el rostro. "El paciente se encuentra estable, consciente y orientado", confirmó el Roosevelt.

A ambas personas ya se les dio egreso del centro asistencial.

Antimotines ingresan a Gaviotas para retomar el control de internos

Derivado del motín registrado desde la mañana de este lunes, agentes antimotines ingresaron al CER 1 para retomar el orden.

Retoman control en Gaviotas

La SBS confirmó en un comunicado que el motín fue organizado por un grupo de al menos 34 internos, identificados como miembros activos, mayores de edad, de la Mara Salvatrucha, por lo que fue necesaria la intervención policial.

Aseguró que mientras se mantuvieron los disturbios se activaron los protocolos de seguridad del centro, aislando a los adolescentes ajenos a este tipo de incidentes para resguardar su integridad.

La entidad explicó que se presentó un recurso de exhibición personal a favor de los tres retenidos y una jueza, acompañada de las fuerzas de seguridad, realizó la diligencia. Después hubo un diálogo y negociación que permitió finalmente rescatar con vida a los rehenes y retomar el control del centro.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Disparan contra trabajadores de camión repartidor en calzada Roosevelt; uno mueret
Nacionales

Disparan contra trabajadores de camión repartidor en calzada Roosevelt; uno muere

07:36 AM, Ago 26
LaLiga investiga insultos racistas contra Vinícius y Mbappé en Oviedot
Deportes

LaLiga investiga insultos racistas contra Vinícius y Mbappé en Oviedo

07:13 AM, Ago 26
Ataque en el Periférico: un motorista pierde la vidat
Nacionales

Ataque en el Periférico: un motorista pierde la vida

07:23 AM, Ago 26
Nelly Furtado responde a las críticas sobre su cuerpo con irónico lookt
Farándula

Nelly Furtado responde a las críticas sobre su cuerpo con irónico look

07:57 AM, Ago 26

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Liga NacionalCopa Centroamericanaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos