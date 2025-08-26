Estado de los heridos en el motín de Gaviotas: Detalles

Una situación tensa se vivió el pasado lunes 25 de agosto en el Centro Especializado de Reinserción (CER) I, más conocido como "Las Gaviotas", ubicado en la zona 13 capitalina, donde se registró un motín protagonizado por pandilleros que ya cumplieron la mayoría de edad. Tres personas permanecieron retenidas por los internos durante horas y las autoridades finalmente lograron su liberación.
La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República (SBS) informó anoche que la operación realizada en ese recinto "concluyó con éxito", luego que unidades antimotines lograran rescatar con vida a los distribuidores de alimentos que permanecían como rehenes.
"Afortunadamente, los tres rehenes fueron rescatados con vida y trasladados a un centro asistencial para los chequeos de rigor", destacó la institución.
En seguimiento de este caso, el Hospital Roosevelt confirmó durante horas de la mañana de este martes que un hombre de 24 años, cocinero del CER que fue agredido durante los disturbios, fue ingresado a ese centro asistencial presentando algunos golpes. Explicó que permaneció estable y consciente mientras fue atendido por los equipos médicos respectivos.
Mientras tanto, en ese recinto también fue atendido un privado de libertad de 25 años que tenía golpes en el rostro. "El paciente se encuentra estable, consciente y orientado", confirmó el Roosevelt.
A ambas personas ya se les dio egreso del centro asistencial.
Retoman control en Gaviotas
La SBS confirmó en un comunicado que el motín fue organizado por un grupo de al menos 34 internos, identificados como miembros activos, mayores de edad, de la Mara Salvatrucha, por lo que fue necesaria la intervención policial.
Aseguró que mientras se mantuvieron los disturbios se activaron los protocolos de seguridad del centro, aislando a los adolescentes ajenos a este tipo de incidentes para resguardar su integridad.
La entidad explicó que se presentó un recurso de exhibición personal a favor de los tres retenidos y una jueza, acompañada de las fuerzas de seguridad, realizó la diligencia. Después hubo un diálogo y negociación que permitió finalmente rescatar con vida a los rehenes y retomar el control del centro.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7