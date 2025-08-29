Vendedores y agentes de PMT se enfrentan a golpes

Un video viral captó un enfrentamiento entre vendedores ambulantes y agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) en la cabecera departamental de Escuintla. Según vecinos, el altercado se originó durante un operativo para recuperar las banquetas destinadas al tránsito peatonal.
En las imágenes se observa cómo los agentes comienzan a decomisar la mercadería de los vendedores, momento en que varios de ellos reaccionan con agresiones físicas. Tanto hombres como mujeres participan en la confrontación contra los uniformados, algunos de los cuales portan escudos de seguridad para defenderse.
La trifulca culmina cuando intervienen agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes advierten a los vendedores sobre la posibilidad de detención.
Áreas libres de comercio
Autoridades municipales indicaron que los permisos de los vendedores en esa zona han sido suspendidos por la administración actual y que diariamente se les recuerda que las aceras deben permanecer libres de comercio. Sin embargo, varios vendedores continúan instalando sus puestos en las banquetas, desobedeciendo las indicaciones de los agentes.
Algunos vecinos exigen que las banquetas permanezcan libres, mientras que otros señalan que la actividad de los vendedores forma parte de la economía informal. Además, se reporta que algunos comerciantes mantienen múltiples puestos, en tanto que locales establecidos en el mercado 2 permanecen vacíos, lo que provoca congestión vehicular y acumulación de basura en las zonas donde se instalan.