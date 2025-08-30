Tráiler choca contra cinco carros en ruta al Pacífico

Por causas que están por establecerse, un tráiler perdió el control en el kilómetro 14.5 de la carretera al Pacífico, causando una quíntuple colisión, durante la tarde de este sábado 30 de agosto de 2025. Agentes de la PMT de Villa Nueva trabajan en el lugar, porque el paso quedó bloqueado, informó la vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, Dalia Santos.
Santos agregó que al lugar del accidente acudieron los Bomberos Voluntarios, quienes atendieron a varias personas por crisis nerviosa tras el susto que vivieron durante el accidente de tránsito. Sin embargo, las autoridades no confirmaron la necesidad de hacer traslados hacia algún centro hospitalario por lo sucedido.
En las imágenes se pudo constatar que el tráiler chocó en contra de una camioneta familiar de color beige, que a su vez impactó contra un camión blanco. Asimismo, en el trayecto de la carretera se pudo observar otro carro tipo sedán que también se vio afectado por uno de los impactos.
Al lugar también acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para mediar entre los propietarios de los vehículos, con el objetivo de alcanzar acuerdos para el pago de los daños. Mientras tanto, las autoridades de tránsito agilizan la liberación de la vía para que el tránsito fluya con normalidad en el sector.
Con la mediación de las autoridades, los vehículos implicados en el accidente de tránsito fueron movidos a la orilla de la cinta asfáltica, para que el paso volviera a la normalidad. El accidente de tránsito únicamente dejó daños materiales, cuyos costos no fueron cuantificados por los propietarios.