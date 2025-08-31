Accidente de microbús deja 5 heridos en ruta al Atlántico

Al Hospital Nacional de Guastatoya fueron trasladadas cinco personas que se accidentaron en el kilómetro 48 de la carretera al Atlántico, durante la tarde de este domingo 31 de agosto de 2025. Automovilistas y testigos llamaron al teléfono 1554 de Bomberos Municipales Departamentales tras ver el percance, para que los paramédicos atendieran a los afectados.
A bordo de las ambulancias AD-127 y RD-115 fueron auxiliados los cinco ocupantes de la unidad de transporte de pasajeros identificada con las placas particulares 036 DMK. Los cuerpos de rescate indicaron que el vehículo se accidentó por causas que se desconocen, aunque no se descartó un exceso de velocidad por la posición en la que quedó el automotor.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) envió personal al lugar del incidente para señalizar la zona en la que ocurrió el percance y agilizar el paso. De esa forma, las autoridades evitaron otros percances derivados del primero en mención.
En un video compartido por Provial se pudo apreciar que en el lugar del accidente también quedó un poste de concreto derribado y partido a la mitad. Los integrantes de la brigada a cargo instalaron conos anaranjados para advertir del obstáculo en la carretera, por lo que el resto de conductores redujo la velocidad porque la vía se redujo a un solo carril.
Impacto en el tránsito
Sin embargo, la ruta no reportó congestionamiento, tomando en cuenta que son pocos los automotores que pasan por el área durante este domingo. No obstante, el personal de Provial se instaló a manera de prevención y convocó a la Policía Nacional Civil (PNC) para el resguardo del microbús que se accidentó.
Cabe resaltar que el accidente vial ocurrió después de una curva, en el carril hacia la Ciudad de Guatemala, por lo que los agentes de Provial pidieron moderar la velocidad al circular por el área. Cabe destacar que más adelante, en el kilómetro 65, hay otras unidades de Provial porque se realizan trabajos para evitar derrumbes de rocas y tierra, como ocurrió el pasado sábado en la mañana, cuando el paso se vio interrumpido por el peligro en el área.