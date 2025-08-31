Culpan a demócratas de no permitir retorno de niños

El Subjefe de Gabinete de Política y Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, utilizó sus redes sociales la tarde de este domingo 31 de agosto de 2025 para referirse al caso de niños guatemaltecos que iban a ser deportados al país. El político de Estados Unidos (EE.UU.) expresó en la red social "X", antes Twitter, que el caso "es mucho peor que eso, porque los niños migrantes fueron traficados y quedaron huérfanos en ese país por culpa de la administración del expresidente Joe Biden".
El juez de Biden está secuestrando efectivamente a estos niños migrantes y negándose a permitirles regresar a casa, con sus padres, en su país de origen", escribió Miller en X.
Miller argumentó que "todos los menores han declarado que sus padres están en Guatemala. Pero un juez demócrata se niega a permitirles reunirse con sus padres", agregó el funcionario de ese país, al referirse a la resolución que impidió que la administración de Donald Trump enviara de regreso a los infantes.
El Subjefe de Seguridad Nacional defendió que el gobierno de Guatemala solicitó formalmente el regreso de los infantes. En ese mismo tuit, Miller aseguró que "hay decenas de miles más de menores huérfanos traficados en EE.UU., por la administración Biden".
Asimismo, aseguró los demócratas niegan a los niños el regreso a su país para que se puedan reunir con sus familias. Las declaraciones son una respuesta a la resolución de la jueza de distrito, Sparkle Sooknanan, que frenó la deportación de los pequeños.
Según el político, la juzgadora en mención fue impuesta por la administración de Joe Biden y nació en Trinidad y Tobago, por lo que tiene una posición política afín a los demócratas. "Acaba de bloquear al gobierno de Trump para que no envíe a niños migrantes no acompañados de regreso a su país de origen, Guatemala, después de que el país los aceptara", argumentó Miller.
Con información del periodista Daniel Tzoc.