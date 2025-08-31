 Culpan a demócratas de no permitir retorno de niños
Nacionales

Culpan a demócratas de no permitir retorno de niños guatemaltecos

Según el Subjefe de Gabinete de Política y Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, Guatemala solicitó formalmente el regreso de los niños que iban a ser deportados.

Compartir:
Imagen de guatemaltecos deportados, con fines ilustrativos., Archivo.
Imagen de guatemaltecos deportados, con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo.

El Subjefe de Gabinete de Política y Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, utilizó sus redes sociales la tarde de este domingo 31 de agosto de 2025 para referirse al caso de niños guatemaltecos que iban a ser deportados al país. El político de Estados Unidos (EE.UU.) expresó en la red social "X", antes Twitter, que el caso "es mucho peor que eso, porque los niños migrantes fueron traficados y quedaron huérfanos en ese país por culpa de la administración del expresidente Joe Biden".

El juez de Biden está secuestrando efectivamente a estos niños migrantes y negándose a permitirles regresar a casa, con sus padres, en su país de origen", escribió Miller en X.

Miller argumentó que "todos los menores han declarado que sus padres están en Guatemala. Pero un juez demócrata se niega a permitirles reunirse con sus padres", agregó el funcionario de ese país, al referirse a la resolución que impidió que la administración de Donald Trump enviara de regreso a los infantes.

El Subjefe de Seguridad Nacional defendió que el gobierno de Guatemala solicitó formalmente el regreso de los infantes. En ese mismo tuit, Miller aseguró que "hay decenas de miles más de menores huérfanos traficados en EE.UU., por la administración Biden".

Asimismo, aseguró los demócratas niegan a los niños el regreso a su país para que se puedan reunir con sus familias. Las declaraciones son una respuesta a la resolución de la jueza de distrito, Sparkle Sooknanan, que frenó la deportación de los pequeños.

Según el político, la juzgadora en mención fue impuesta por la administración de Joe Biden y nació en Trinidad y Tobago, por lo que tiene una posición política afín a los demócratas. "Acaba de bloquear al gobierno de Trump para que no envíe a niños migrantes no acompañados de regreso a su país de origen, Guatemala, después de que el país los aceptara", argumentó Miller.

Informe especial: Este domingo se celebra el Día Mundial del Obstetra y de la Embarazada

La fecha también conmemora a San Ramón Nonato, considerado como patrono de las embarazadas y de las parteras en la fe católica.

Con información del periodista Daniel Tzoc.

En Portada

Gobierno defiende la reunificación en Guatemala de las familias de los niños migrantes que permanecen en EE.UU.t
Nacionales

Gobierno defiende la reunificación en Guatemala de las familias de los niños migrantes que permanecen en EE.UU.

05:17 PM, Ago 31
Cobán Imperial le saca un empate al campeón Antigua t
Deportes

Cobán Imperial le saca un empate al campeón Antigua

05:11 PM, Ago 31
Evo Morales dice que el Cartel de los Soles es otra ficción creada por EE. UU. t
Internacionales

Evo Morales dice que el Cartel de los Soles es "otra ficción" creada por EE. UU.

03:41 PM, Ago 31
Video capta explosión en un puesto de comida de Quichét
Nacionales

Video capta explosión en un puesto de comida de Quiché

02:58 PM, Ago 31

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosCopa CentroamericanaEE.UU.Futbol GuatemaltecoSeguridadSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos