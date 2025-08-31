Lluvias seguirán esta tarde y noche de sur a centro del país

El departamento de pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) publicó su previsión del clima para este domingo 31 de agosto de 2025, destacando que para la tarde y noche se esperan lluvias del sur al centro del país. En su sinopsis diaria, el ente agregó que durante la mañana prevalecerá el ambiente cálido y húmedo.
El Insivumeh señaló que existe influencia de un sistema de baja presión que favorece mayor ingreso de humedad del Pacífico, por lo que durante el día se experimentará nubosidad dispersa la mayor parte del día.
Lluvias y lloviznas con actividad eléctrica en horas de la tarde del sur al centro del país. Posibles lloviznas durante la noche en la Franja Transversal del Norte y Caribe", pronosticó el Insivumeh.
El ente de pronósticos señaló que los mayores acumulados de lluvias podrían registrarse en la Bocacosta y el Occidente del país y que las condiciones meteorológicas predominantes en el país son favorables para que ocurran tormentas locales severas, en algunos casos con abundante lluvia y viento fuerte, con posible caída de granizo en los lugares de mayor elevación.
Recomendaciones del Insivumeh
La entidad comunicó que "se recomienda continuar con las medidas de precaución necesarias ante las lluvias previstas, ya que podrían provocar lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, movimientos en masa o daños en la red vial del país".
En ese sentido, las autoridades han solicitado a los guatemaltecos tener cuidado, especialmente cerca de ríos, por las crecidas repentinas que en estos lugares se pueden experimentar. Asimismo, pidieron que en caso de emergencia los pobladores se comuniquen con los cuerpos de rescate locales y activen el sistema Conred, llamado al teléfono 119.
El pasado sábado, Conred informó que ha atendido 1,163 emergencias que han afectado a 15,409 personas en todo el territorio nacional, como consecuencia de la temporada de lluvias 2025. En ese sentido, añadieron que el departamento más afectado, hasta el momento, es Alta Verapaz, donde se ha atendido la mayoría de las eventualidades.