Motorista fallece tras accidente vial en ruta al Pacífico

Los cuerpos de socorro fueron convocados al kilómetro 22 de la carretera al Pacífico, luego de que un motorista derrapara y muriera en la cinta asfáltica, con dirección hacia la Ciudad de Guatemala, durante la tarde noche de este domingo 31 de agosto de 2025. En imágenes compartidas por la PMT de Villa Nueva se pudo constatar que el vehículo de dos ruedas quedó totalmente destruido al impactar en el lugar.
Dalia Santos, vocera vial de Villa Nueva, informó que la víctima mortal quedó tirada en el carril central de la pista que va hacia la capital, a dos metros de la motocicleta. Por el momento se desconocen las causas del accidente de tránsito, pero las autoridades no descartaron que el vehículo de dos ruedas haya derrapado a causa del asfalto mojado.
Las autoridades añadieron que en el lugar solo se puede transitar por el carril derecho del sentido que va hacia la capital, debido a que el cuerpo de la víctima quedó tendido en el área central de la vía. Agentes de la PMT de Villa Nueva trabajan en el lugar para dar indicaciones, sugerir vías alternas y señalizar el lugar del percance.
La portavoz pidió a los conductores de este tipo de vehículos que al momento de presentarse lluvias busquen un lugar en donde refugiarse, para no exponerse en la ruta, tomando en cuenta que este tipo de vehículos es muy vulnerable. La comunicadora lamentó el deceso del conductor de este vehículo de dos ruedas y recordó que cuando llueve,
Segundo accidente en la ruta por las lluvias
La comunicadora recordó que las lluvias fueron fuertes durante la tarde de este domingo en ese municipio, por lo que hizo un llamado a la prudencia al manejar, para no exponer la vida en accidentes de tránsito. Añadió que es importante mantener la distancia entre vehículos, bajar la velocidad y mantener las luces encendidas cuando llueve, porque se disminuye la visibilidad en la vía.
A los motoristas, Santos hizo un llamado a esperar unos momentos antes de continuar la marcha cuando se reportan lluvias, para evitar tragedias. En ese sentido, recalcó que el accidente causa complicaciones viales para quienes buscan llegar a la Ciudad de Guatemala, por lo que pidió paciencia y comprensión.
Los cuerpos de rescate convocaron el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) en el sector del accidente de tránsito para resguardar el escenario de la tragedia. En el lugar, los usuarios de la vía esperan el arribo de los fiscales del Ministerio Público para los trámites que exige la ley.
Más temprano, un autobús derrapó en la misma ruta, pero en el kilómetro 12, descenso de Villalobos. Pese a que no se reportaron heridos en este primer percance, las averías en un separador de concreto complicaron el paso hacia el municipio de Palín, Escuintla.