Camión derriba poste en zona 1; hay desvíos vehiculares

Una situación complicada en cuanto a temas del tránsito se mantiene este lunes 1 de septiembre derivado de un accidente ocurrido en horas de la madrugada en la 11 avenida y 2ª calle de la zona 1 capitalina, que obligó a cerrar parcialmente el paso en el sector.
De acuerdo con información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, por causas no establecidas, el conductor de un camión perdió el control del volante y colisionó contra un poste.
Ante el fuerte impacto, la estructura construida de hierro y concreto quedó derribada. Esta situación generó que en varias cuadras alrededor de donde ocurrió el hecho se cortara la energía eléctrica, situación que persiste hasta el momento.
Delegados de la PMT explicaron que se encuentran a la espera de que se presente el personal de la empresa eléctrica para poder verificar lo ocurrido con el poste y el cableado que sostenía para que, de esta manera, se pueda restablecer el servicio lo antes posible, sin que esto represente riesgos para los transeúntes.
Cierre en el lugar del accidente
Las autoridades de tránsito compartieron en sus redes sociales las imágenes relacionadas con este accidente, donde se observa que se implementó un cierre vehicular en la cuadra donde se dio el choque del camión.
"Por el momento, estamos trabajando con desvíos en el sector", explicaron.