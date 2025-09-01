 Camión derriba poste en zona 1; hay desvíos vehiculares
Nacionales

Camión derriba poste en zona 1; hay desvíos vehiculares

Varias cuadras alrededor del punto donde ocurrió el accidente se encuentran sin energía eléctrica.

Compartir:
Debido al accidente del camión quedó cerrado el paso en el sector. , PMT capitalina/Montejo
Debido al accidente del camión quedó cerrado el paso en el sector. / FOTO: PMT capitalina/Montejo

Una situación complicada en cuanto a temas del tránsito se mantiene este lunes 1 de septiembre derivado de un accidente ocurrido en horas de la madrugada en la 11 avenida y 2ª calle de la zona 1 capitalina, que obligó a cerrar parcialmente el paso en el sector.

De acuerdo con información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, por causas no establecidas, el conductor de un camión perdió el control del volante y colisionó contra un poste.

Ante el fuerte impacto, la estructura construida de hierro y concreto quedó derribada. Esta situación generó que en varias cuadras alrededor de donde ocurrió el hecho se cortara la energía eléctrica, situación que persiste hasta el momento.

Delegados de la PMT explicaron que se encuentran a la espera de que se presente el personal de la empresa eléctrica para poder verificar lo ocurrido con el poste y el cableado que sostenía para que, de esta manera, se pueda restablecer el servicio lo antes posible, sin que esto represente riesgos para los transeúntes.

Cierre en el lugar del accidente

Las autoridades de tránsito compartieron en sus redes sociales las imágenes relacionadas con este accidente, donde se observa que se implementó un cierre vehicular en la cuadra donde se dio el choque del camión.

"Por el momento, estamos trabajando con desvíos en el sector", explicaron.

En Portada

Finanzas entrega al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026t
Nacionales

Finanzas entrega al Congreso el proyecto de Presupuesto 2026

10:54 AM, Sep 01
Presidente Arévalo visitará a los seleccionados nacionalest
Deportes

Presidente Arévalo visitará a los seleccionados nacionales

09:57 AM, Sep 01
Mineduc contempla crear más de 500 nuevos centros educativos de nivel mediot
Nacionales

Mineduc contempla crear más de 500 nuevos centros educativos de nivel medio

10:17 AM, Sep 01
Video muestra agresión de conductora contra motorista en ruta al Atlánticot
Nacionales

Video muestra agresión de conductora contra motorista en ruta al Atlántico

09:38 AM, Sep 01

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Futbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaSeguridadLiga NacionalSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos