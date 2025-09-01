 Automovilista atropella a un perro en ruta al Atlántico
Nacionales

Indignación por video que muestra a automovilista atropellando a un perro en ruta al Atlántico

A pesar de los sonidos de dolor emitidos por el perro, el automovilista no se detuvo y huyó del lugar.

Automovilista arrolla a perro.
Automovilista arrolla a perro. / FOTO: Captura de pantalla video X.

Un video de cámaras de seguridad ha generado indignación en redes sociales, luego de mostrar el momento en que un automovilista atropella a un perro en un residencial ubicado en el kilómetro 16.5 de la ruta al Atlántico.

En las imágenes se observa que el perro se encontraba echado en medio de la calle cuando aparece una camioneta gris que circulaba a velocidad moderada.

El conductor, al llegar a la esquina, no se detiene y continúa su trayecto, pasando las llantas encima del animal. A pesar de los sonidos de dolor emitidos por el perro, el automovilista no se detuvo y huyó del lugar, ante la mirada de al menos dos personas que se encontraban en las cercanías.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud del perro y si el responsable del hecho ha sido identificado. Sin embargo, el video fue difundido en redes sociales con el objetivo de reconocer al conductor y exigir justicia por lo ocurrido.

Denuncias por maltrato animal

El incidente se suma a los múltiples casos de maltrato animal registrados en el país, lo que ha reavivado la discusión sobre la necesidad de reforzar la aplicación de la Ley de Protección y Bienestar Animal.

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) recordó que la participación ciudadana es clave para detectar y atender este tipo de situaciones. En ese sentido, llamó a presentar denuncias de manera responsable y confidencial, fomentando una cultura de respeto y protección hacia los seres vivos.

La UBA indicó que los reportes pueden realizarse por distintas vías:

  • Directamente en la Unidad de Bienestar Animal del MAGA.
  • Ante la Policía Nacional Civil (PNC).
  • En la municipalidad correspondiente.

El MAGA habilitó además el PBX 1557, extensiones 7070 y 7299, para consultas e información sobre estos procesos.

Al presentar una denuncia se debe adjuntar formulario de denuncia, evidencias como fotografías o videos, y copia del DPI. No obstante, si el denunciante prefiere el anonimato, es fundamental que las pruebas no incluyan elementos que lo identifiquen directamente.

Video muestra agresión de conductora contra motorista en ruta al Atlántico

En otro incidente que también quedó registrado en video y se volvió viral, se observa a dos hombres y una mujer peleando en plena vía pública.

Emisoras  Escúchanos