 Frustran ataque de pandillera en un sepelio
Nacionales

Frustran ataque de pandillera en un sepelio

La mujer armada participaba en un sepelio en el cementerio La Verbena.

Jesse Paola Rosales Ruiz, alias “La Morena” de 32 años, pandillera del barrio 18, Foto PNC
Jesse Paola Rosales Ruiz, alias “La Morena” de 32 años, pandillera del barrio 18 / FOTO: Foto PNC

Una pandillera del barrio 18 que participaba en un sepelio, fue capturada con un arma de fuego con reporte de robo, la tarde de este lunes 1 de septiembre, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con la PNC, la investigación y pronta intervención por parte de agentes de la Policía permitió la captura de una pandillera que presuntamente realizaría un ataque armado en un sepelio en el cementerio La Verbena, zona 7.

La capturada es Jesse Paola Rosales Ruiz, alias "La Morena" de 32 años, a quien se le incautó una pistola, la que fue robada en un centro comercial en la zona 11, el 8 de enero del año pasado.

La acción policial se realizó en seguimiento a una investigación ante la alerta de un posible ataque armado durante un sepelio en el que inhumarían a otro marero del barrio 18, por lo que se realizó un operativo y se identificó a la ahora detenida.

Otras capturas

En la zona 1 de Jalapa, policías del Grupo de Reacción Inmediata Lobos detuvieron a un hombre que inicialmente se identificó como Klaus, pero tras usar el dispositivo MI3 se estableció que se trata de Kafferber "N", de 39 años, quien llevaba una pistola con registro borrado o alterado.

Marlon "N", de 22 años, fue detenido en aldea El Zarzal, Esquipulas, Chiquimula, ya que portaba una pistola ilegal marca Taurus con una tolva y siete municiones.

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaFutbol GuatemaltecoEE.UU.Copa CentroamericanaSeguridadLiga NacionalSeguridad vial
