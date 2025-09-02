 Gobernación relaciona ataque mortal a disputas de pandillas
Nacionales

Gobernación atribuye ataque donde murió abogado a disputas entre pandillas

"Las disputas entre pandillas y al interior de ellas, alcanzaron a una persona que ejercía su labor profesional en defensa de sus integrantes", expresó el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en conferencia de prensa., Omar Solís/Emisoras Unidas
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en conferencia de prensa. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se pronunció con respecto al ataque armado ocurrido este martes 2 de septiembre en la zona 1 capitalina, donde murió un abogado y resultó herida una mujer.

Por medio de una publicación en su cuenta de X, el funcionario hizo referencia a que el referido hecho de violencia estaría vinculado con las pugnas que existen entre las pandillas que operan en el país.

"Las disputas entre pandillas y al interior de ellas, alcanzaron a una persona que ejercía su labor profesional en defensa de sus integrantes", expresó.

Asimismo, el funcionario se solidarizó con el gremio de abogados, "especialmente con quienes asumen la defensa de casos complejos, incluso en contextos de riesgo".

Muere abogado tras ataque en zona 1

Un ataque armado cobró la vida de un abogado este martes. El hecho ocurrió en horas de la tarde en la 3ª avenida, entre 5ª y 6ª calles de la zona 1, Ciudad de Guatemala.

Los bomberos Municipales informaron que recibieron múltiples alertas a su línea telefónica, donde los transeúntes les notificaban acerca de un incidente armado que se había dado en el sector, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.

Al momento en que se hicieron presentes los equipos respectivos, localizaron sobre la vía pública a un hombre de aproximadamente 50 años que se encontraba en estado inconsciente.

"Al realizar la evaluación de la persona, paramédicos confirman que ya no cuenta con signos vitales, a consecuencia de presentar varias heridas causadas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cráneo", explicó José Santizo, vocero de la institución.

Agregó que los familiares del fallecido se presentaron al lugar donde ocurrió el hecho y lo identificaron como el abogado Edwin Juárez Mayén.

El profesional del derecho ejerció la defensa de María Marta Castañeda Torres, pareja del líder pandillero el Barrio 18, Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias "el Lobo", quien recientemente fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad Renovación 1.

