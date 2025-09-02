PNC rescata a víctima de secuestro en Quetzaltenango

Las fuerzas de seguridad confirmaron este martes 2 de septiembre el rescate de un hombre que presuntamente fue secuestrado un día antes. El operativo se llevó a cabo en el municipio de Zunil, en Quetzaltenango, y estuvo a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).
El reporte de la Policía Nacional Civil (PNC) detalla que el afectado es un hombre de 22 años, que presuntamente fue secuestrado ayer en la mañana en jurisdicción de San Francisco, El Alto Totonicapán.
Según la alerta que ingresó a la institución, la víctima cumplía con su jornada diaria cuando desapareció. Aparentemente, salió de su hogar para dirigirse al trabajo y momentos después la familia recibió una llamada de parte de los presuntos secuestradores.
Los desconocidos les exigieron a estas personas un pago de 50 mil quetzales a cambio de liberar a su pariente, situación que llevó a que buscaran el apoyo de las autoridades, quienes de inmediato le dieron seguimiento al caso.
Logran ubicar a la víctima
La PNC mencionó que los equipos de la DEIC pusieron en práctica los protocolos correspondientes para este tipo de casos, le dieron seguimiento a lo ocurrido y en horas de la tarde del mismo día lo rescataron en el sector conocido como Túnel de Santa María, en Zunil.
"Esta persona fue ubicada en un lugar boscoso, inconsciente, por lo que fue trasladada a un centro asistencial", señaló la entidad de seguridad.
También confirmó que el rescate se logró sin que se realizara el pago que exigían los secuestradores.
No se reportaron capturas, hasta ahora, en seguimiento a este caso. En tanto, las investigaciones continúan.
Detenido en zona 1 por el secuestro de un niño
Integrantes de la DEIC, de la PNC, reportaron la captura de un hombre considerado como el presunto secuestrador de un niño de siete años. El operativo para la liberación del menor se ejecutó el pasado 27 de julio, en la zona 1 capitalina.
La institución comunicó que el presunto secuestrador, de 21 años, exigía Q.150 mil para liberar al menor de edad. El operativo en contra del supuesto plagiario se ejecutó en la 10a. avenida y 19 calle de la zona 1.