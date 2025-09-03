Madre de Melisa Palacios: "Se logró lo que he buscado por cuatro años"

El Juzgado de Mayor Riesgo "C" resolvió enviar a juicio por el delito de asesinato a María Fernanda Bonilla Archila y su guardaespaldas, José Luis Marroquín, por ser los principales sospechosos de la muerte de Melisa Palacios. El crimen ocurrió hace cuatro años y ha estado marcado por una serie de acciones legales, la búsqueda de justicia por parte de la familia de la víctima e intentos de la defensa por desacreditar las acusaciones.
Ayer, en la primera audiencia que se desarrolló en la Ciudad de Guatemala después de que el caso fue trasladado desde el departamento de Chiquimula, la jueza Carol Berganza escuchó los argumentos de las partes y consideró que existen indicios razonables suficientes para considerar que los sindicados pueden tener vínculos con el crimen, por lo que fueron enviados a debate oral y público con el fin de profundizar en las investigaciones y determinar si son culpables o no.
Durante la audiencia, la defensa insistió en que el cargo que los cargos que debían atribuírsele a Bonilla y Marroquín eran los de homicidio en estado de emoción violenta y encubrimiento propio, respectivamente; sin embargo, la juzgadora mantuvo el enfoque de que los elementos planteados encuadraban en asesinato y así quedó resuelto: enfrentarán a la justicia por la posible comisión de ese delito.
Este fallo fue celebrado por la familia de la víctima. Su madre, Anabella Chacón, quien acudió a la sala de audiencias utilizando una playera con un diseño que incluía la foto de su hija y un mensaje de pedido de justicia, siguió de cerca los pasos de las partes y consideró que se avanzó en la búsqueda de que se resuelva el caso.
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, Chacón se pronunció este miércoles 3 de septiembre sobre el seguimiento que se ha dado a este expediente, lo que significa para ella el fallo de la jueza Berganza y lo que espera para el futuro.