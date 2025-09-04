 Farruko Pop: Su viaje a la capital y detalles del asesinato
Nacionales

Farruko Pop: Su viaje a la capital, las horas antes del crimen y pistas del móvil

En el juicio que se sigue contra dos personas implicadas en el asesinato del cantante Jorge Sebastián Pop se revelaron detalles clave del crimen.

farruko pop,
farruko pop / FOTO:

El Tribunal Décimo de Sentencia Penal continúa este jueves 4 de septiembre con el juicio en contra de dos personas señaladas de participar en la muerte de Jorge Sebastián Pop, el creador de contenido y cantante conocido como Farruko Pop.

Los sindicados son Carlos López y Marcos Daniel Zunun, a quienes se les atribuye el delito de asesinato en grado de complicidad. Solo el primero de ellos estuvo presente en la sala de audiencias, mientras que el otro comparece por videoconferencia desde el Preventivo de la zona 18.

Durante el desarrollo de la audiencia, un investigador de la Policía Nacional Civil (PNC) que participó en las diligencias del caso rindió su testimonio y profundizó en ciertos detalles del crimen, incluidos los motivos por los cuales viajó a la capital, qué pasó antes del crimen y cuál sería el móvil del asesinato.

También una perito del Ministerio Público (MP) explicó cómo fue el hallazgo del cuerpo de la víctima.

Carlos López, uno de los implicados en el crimen contra Farruko Pop, durante la continuación del juicio en su contra. Audiencia del 4 de septiembre 2025 - Omar Solís/Emisoras Unidas

El último viaje de Farruko Pop

De acuerdo con el investigador policial, el motivo por el cual Jorge Sebastián Pop viajó a la Ciudad de Guatemala fue para asistir a clases de canto como parte de una beca que le había sido otorgada.

Además, la víctima, aprovechando que se encontraba en la capital, se reuniría con una mujer en un centro comercial de la zona 1 capitalina. Sin embargo, en último momento, esta persona le planteó un cambio de la ubicación para encontrarse y lo citó en una gasolinera de zona 18.

Al estar en el lugar, un individuo conocido con el alias "Piraña", que acudió acompañado de dos mujeres, lo trasladó a bordo de un mototaxi hacia la colonia El Limón, en la referida zona. Al ingresar al sector, la llegada del cantante no pasó desapercibida.

Entonces, otro individuo conocido con el alias "el Chacal" de inmediato le dio aviso a Hilario Velásquez de que su novia iba a bordo de un "tuc tuc" con otra persona. Y tomando en cuenta que, según la fiscalía, se confirmó que una de las mujeres tenía algún vínculo sentimental con estos individuos, se inició la inconformidad por la presencia de Pop.

Después, se inició la fiesta durante la cual se le dio muerte a la víctima. El investigador explicó que esto se habría dado como resultado de un "ataque de celos" que estas personas habrían tenido.

En su testimonio, el integrante de la PNC agregó que, tras darle muerte por asfixia al joven, "el Chacal" le entregó una pistola a Hilario, quien le disparó y después le marcó en la piel a Farruko las letras "HSR".

Hallazgo del cuerpo

La perito del Ministerio Público indicó que, en el marco de las investigaciones por la desaparición del cantante, se elaboró un informe y se presentó la petición para la orden de allanamiento de dos viviendas donde se presumía que había sido llevado.

"En el inmueble de abajo, donde estaba aparentemente una persona, se hizo una pequeña excavación, porque ya habían llegado los bomberos Voluntarios a hacer una excavación, pero no habían profundizado demasiado", relató sobre lo ocurrido el día en que fue hallado el cadáver de Pop.

"Encontramos a una persona fallecida, envuelta en sábanas. Asimismo, se coordinó con los bomberos para poder extraer el cuerpo, debido a que estaba bastante al fondo y no podíamos sacarlo", expuso.

Fue el pasado 25 de mayo cuando el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó la muerte del cantante e influencer, tras concluir los análisis respectivos al cuerpo encontrado enterrado en la zona 18.

Hasta ahora, por este caso ha sido dictada una sentencia condenatoria contra una menor de edad que habría participado en los hechos y está por definirse la situación legal de López y Zunun. Mientras tanto, el investigador de la PNC confirmó en la audiencia de hoy que todos los demás implicados en el crimen fueron asesinados.

Investigador de PNC confirma asesinatos de implicados en muerte de Farruko Pop

Durante el juicio, un investigador policial brindó detalles de los roles de los participantes en el asesinato de Jorge Sebastián Pop y los motivos por los que ellos también perdieron la vida.

