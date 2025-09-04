 Surgen más llamados para que Arévalo vete el Decreto 07-2025
Nacionales

Organizaciones señalan "grave retroceso en lucha contra la corrupción" tras aprobación del Decreto 7-2025

Distintas organizaciones han manifestado preocupación por considerar que esta ley, recién aprobada por el Congreso, debilita los controles sobre los fondos públicos. Por ello, han pedido vetarla.

Compartir:
-
sesion-congreso-amparo-corte-constitucionalidad-emisoras-unidas8 / FOTO:

Luego que en el Congreso de la República aprobó el decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, han surgido pronunciamientos por parte de sectores sociales y empresariales expresando preocupación y llamando al presidente Bernardo Arévalo a que proceda a vetarlo.

La referida normativa permite disponer de los recursos financieros no ejecutados en el ejercicio fiscal 2024 para ser implementados en distintos proyectos en el 2025.

Este jueves 4 de septiembre, las organizaciones de sociedad civil Acción Ciudadana y el Centro Internacional para investigaciones en Derechos Humanos emitieron pronunciamientos en esa línea, instando al mandatario a no avalar la ley por considerar que la misma debilita los controles sobre fondos públicos y abre la puerta a la opacidad.

A través de una carta abierta dirigida al gobernante, las organizaciones le manifestaron su preocupación y le solicitaron ejercer la facultad constitucional de veto sobre esa iniciativa legislativa, en resguardo del interés nacional y del mandato ciudadano para la transparencia y el combate efectivo a la corrupción.

Su argumento es que la normativa incluye una serie de cambios que representan un grave retroceso en la lucha nacional e internacional contra la corrupción, debilitando la capacidad de fiscalización institucional y ciudadana y favoreciendo la opacidad y el mal uso de recursos públicos destinados al desarrollo de las comunidades.

Señalan factores de "grave retroceso" en lucha contra la corrupción

Entre los aspectos que Acción Ciudadana y el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos describieron como "retrocesos en transparencia y anticorrupción" y que, a su criterio, debilitan gravemente los controles sobre el maneo de los fondos asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), las organizaciones destacaron los siguientes:

  • Traslado automático y disponibilidad inmediata de recursos extraordinarios, aunque no existan convenios de ejecución firmados, lo que abre espacio para el manejo discrecional de fondos y limita la supervisión previa y ciudadana.
  • Agilización excesiva de trámites y autorizaciones mediante el "silencio administrativo afirmativo", reduciendo la capacidad de revisión técnica y legal, con el riego de aprobarse proyectos sin el debido análisis ni transparencia.
  • Desembolsos únicamente vinculados a la firma de convenios, sin requisitos de verificación o fiscalización técnica, facilitando transferencias directas de grandes sumas de dinero sin controles efectivos.
  • Ausencia de mecanismos claros y estrictos para la devolución de fondos no utilizados, sin fortalecer la auditoría y sanción ante posibles anomalías en la ejecución de obras públicas.
Decreto 7-2025: Análisis, preocupaciones y llamados para su veto

Bajo argumentos de que debilita controles y fomenta la corrupción, han surgido llamados para que el presidente Bernardo Arévalo vete la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, recién aprobada por el Congreso.

Cámara de Industria se pronuncia

La Cámara de la Industria de Guatemala también emitió un pronunciamiento en el que manifestó  su preocupación por la aprobación del Decreto 7-2025 e hizo un llamado a Arévalo para analizar detenidamente su contenido y tomar las decisiones respecto al mismo en beneficio de la nación.

"Los mecanismos para la ejecución del presupuesto deben ser analizados y discutidos con la debida profundidad para asegurar el resguardo de los procedimientos de fiscalización y control del uso de los recursos públicos", enfatizó.

De igual forma, expresó su rechazo a la propuesta de presupuesto para 2026 que, según planteó, muestra un incremento de más del 10.3% en comparación con el año anterior. En ese contexto, indicó que el problema no es la falta de recursos, sino la falta de ejecución, por lo que pidió al Congreso que no la apruebe.

En Portada

Testimonio revela razones detrás de muerte de implicados en crimen de Farruko Popt
Nacionales

Testimonio revela razones detrás de muerte de implicados en crimen de Farruko Pop

10:48 AM, Sep 04
A esta hora se abrirán las puertas del estadio Cementos Progresot
Deportes

A esta hora se abrirán las puertas del estadio Cementos Progreso

09:49 AM, Sep 04
El presidente Bernardo Arévalo visita a la Selección Nacional previo al duelo contra El Salvadort
Deportes

El presidente Bernardo Arévalo visita a la Selección Nacional previo al duelo contra El Salvador

11:38 AM, Sep 04
¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs El Salvadort
Deportes

¡Pantallas Gigantes! En estos lugares podrás ver el partido Guatemala vs El Salvador

12:36 PM, Sep 04

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoCopa CentroamericanaSeguridad vialJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos