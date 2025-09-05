 Queda libre mujer que lanzó agua caliente con cal a madre e hija
Nacionales

Queda libre mujer que lanzó agua caliente con cal a madre e hija

En febrero pasado, una mujer lanzó agua caliente con cal a una mujer y su bebé de un año en Mazatenango, Suchitepéquez.

María Elena Pérez fue captada tras la agresión a una mujer y su hija de un año. , Captura de pantalla
María Elena Pérez fue captada tras la agresión a una mujer y su hija de un año. / FOTO: Captura de pantalla

María Elena Pérez, de 69 años, la mujer que lanzó agua caliente con cal a una mujer y a su hija en la colonia Independencia en Mazatenango, Suchitepéquez, y que posteriormente se entregó a las autoridades, evitó ir a la cárcel al logar un acuerdo de conciliación con la víctima. 

El pasado 25 de febrero, Pérez lanzó agua caliente con cal a una mujer y su hija de un año que pasaban frente a la vivienda de la agresora.

Las víctimas sufrieron quemaduras, la menor fue ingresada de emergencia en el Hospital Nacional de Mazatenango, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos debido a la gravedad de las lesiones.

Marina Semet, madre de la menor, detalló que fueron sorprendidas, ya que no hubo ninguna provocación,  tras ser agredida, otros vecinos comenzaron a filmar a Pérez quien amenazó con golpear a quien graba con un objeto.

En marzo pasado, Pérez se entregó a la justicia y fue ligada a proceso penal por el juzgado local, por el delito de maltrato contra menores de edad en concurso real.

En esa ocasión el juzgado la benefició con medida sustitutiva de arresto domiciliario, con el pago de una caución económica de Q5 mil. 

Sin embargo su defensa, logró una audiencia de conciliación, en la que se acordó el pago de Q12 mil como reparación digna para la menor que sufrió quemaduras, por lo que Pérez recibió el criterio de oportunidad y así su libertad. 

