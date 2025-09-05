Audiencia del caso Melisa Palacios suspendida por recusación

La defensa de los sindicados en el caso que se sigue por la muerte de Melisa Palacios recusó de nuevo este viernes 5 de septiembre a la jueza Carol Yesenia Berganza, titular del Juzgado de Mayor Riesgo "C".
La recusación fue elevada a la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo para ser resuelta, en consecuencia, se suspendió la audiencia de ofrecimiento de pruebas programada para el 8 de septiembre, así como cualquier otra diligencia.
Los abogados de María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín insisten en que la juzgadora sea separada del caso. Ya en una primera ocasión la recusaron bajo el argumento de que habría externado opinión; sin embargo, la togada aclaró que no estaba opinando, sino resolviendo con base en lo expuesto en las audiencias, y rechazó la petición.
Ese intento inicial se dio el pasado martes, en el marco de la audiencia de etapa intermedia en la cual ambos sospechosos fueron enviados a juicio por el delito de asesinato.
En esa ocasión, fueron varios los recursos presentados por la defensa, tanto para apartar a la jueza como para buscar que no se les atribuyera el referido cargo, sino que se les señalara de homicidio en estado de emoción violenta y encubrimiento propio. También pretendían que se les diera la opción de aceptar cargos.
Tras analizar las solicitudes, Berganza consideró que no eran procedentes y, con base en los indicios que mostró la fiscalía, consideró que debían enfrentar debate oral y público por el asesinato de la joven, ocurrido en 2021.
Madre de Melisa Palacios exige justicia
Anabella Chacón, mamá de Melisa Palacios, ha dado a conocer las dificultades que han tenido que vivir como familia después de la muerte de su hija, pues tras cuatro años sigue sin iniciarse un juicio que permita esclarecer el crimen y determinar quiénes son los responsables para que puedan recibir la pena correspondiente.
Esta semana, durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, dijo que durante la búsqueda de justicia ha podido observar que los implicados han estado buscando cómo comprar jueces. Y, ante la serie de obstáculos que aseguró que ha enfrentado, consideró que ha sido demasiado complicado el camino recorrido.
Reiteró, además, su deseo de lograr justicia. En ese sentido, consideró que la resolución que envió a juicio por asesinato a Bonilla y Marroquín es "un gran paso" en esa vía.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7