 Bomberos reportan tres fallecidos en accidentes viales
Nacionales

Bomberos reportan tres fallecidos en accidentes viales

Durante la noche y madrugada se reportaron seis accidentes de tránsito en la capital y los departamentos, con saldo de tres fallecidos.

Compartir:
Los cuerpos de rescate acudieron al bulevar Vista Hermosa, donde un hombre falleció tras ser atropellado., Bomberos Municipales.
Los cuerpos de rescate acudieron al bulevar Vista Hermosa, donde un hombre falleció tras ser atropellado. / FOTO: Bomberos Municipales.

Bomberos Municipales y Bomberos Municipales Departamentales reportaron que un total de seis accidentes de tránsito ocurrieron durante la noche y madrugada de este domingo 7 de septiembre de 2025, con saldo de por lo menos tres personas fallecidas. En la capital, el primer cuerpo de rescate en mención reportó que un hombre de al menos 30 años fue atropellado por un carro con prosiguió su marcha.

Este accidente vial ocurrió en el bulevar Vista Hermosa y 9a. Avenida de la zona 15. Al arribo de los paramédicos, localizaron al afectado sobre la cinta asfáltica, pero al hacerle una un diagnóstico, determinaron que ya no contaba con vida, a consecuencia de politraumatismo.

Accidentes en los departamentos

El vocero de Bomberos Municipales Departamentales, Mario Upún, informó que dos motocicletas chocaron en la 3a. avenida y 0 calle de la zona 2 de Santa Cruz del Quiché. Paramédicos, a bordo de la unidad AD-129 dieron atención Pre-Hospitalaria a uno de los tripulantes, porque presentaba laceraciones en distintas partes del cuerpo. Tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospital Regional de Quiché.

A la altura del kilómetro 77 de la Ruta Nacional 14, dos personas que se conducían en una motocicleta chocaron contra una cerca, por lo que uno de los afectados falleció en el lugar. Elementos de la estación de Ciudad Vieja informan que al llegar al lugar localizan a una persona con múltiples heridas, a quien le dieron atención prehospitalaria; posteriormente fue llevada a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

Bomberos de Santa Isabel, Chimaltenango, acudieron a un llamado de emergencia a la aldea Bola de Oro, de ese mismo departamento, donde se reportó un accidente de motocicleta que dejó como resultado un hombre fallecido.

Posteriormente, en el caserío Las Luces, San Pablo San Marcos, dos personas fueron atropelladas por una motocicleta. Rescatistas, a bordo de las unidades RD-142 y RD-4, acudieron al lugar de los hechos para dar brindan atención prehospitalaria a dos personas heridas que posteriormente fueron trasladadas a la emergencia de un centro asistencial.

El hambre se reduce un 4,7% en Guatemala, donde afecta a cerca de 2,6 millones de personas

Según la Sesan, tres departamentos permanecen en Fase 3 (crisis).

Accidentes en carreteras

Mientras tanto, La Dirección General de Seguridad y Protección Vial (PROVIAL) reportó dos accidentes en carreteras, el primero en la ruta al Atlántico, que ocurrió en el kilómetro 76.5, jurisdicción de Guastatoya, El Progreso. En ese lugar un tráiler volcó y causó un cierre temporal con dirección al sur.

Minutos después, una motocicleta se salió de la pista en el kilómetro 50 de la ruta al Pacífico (CA-9 Sur), sobre la autopista Palín-Escuintla. Como resultado, un hombre falleció en el lugar, afectado el tránsito en dirección hacia el norte.

En Portada

Confirman 17 capturas en operativo Rescatando El Gallitot
Nacionales

Confirman 17 capturas en operativo "Rescatando El Gallito"

11:19 AM, Sep 07
Video capta accidente que cobra la vida de un niño y su tío en San Raymundot
Nacionales

Video capta accidente que cobra la vida de un niño y su tío en San Raymundo

12:06 PM, Sep 07
El locutor guatemalteco Javier Girón se casó en una ceremonia románticat
Farándula

El locutor guatemalteco Javier Girón se casó en una ceremonia romántica

10:31 AM, Sep 07
Aurora vence a Malacateco y es nuevo líder del Apertura 2025t
Deportes

Aurora vence a Malacateco y es nuevo líder del Apertura 2025

12:59 PM, Sep 07

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosEE.UU.JusticiaSeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos