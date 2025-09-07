Bomberos reportan tres fallecidos en accidentes viales

Bomberos Municipales y Bomberos Municipales Departamentales reportaron que un total de seis accidentes de tránsito ocurrieron durante la noche y madrugada de este domingo 7 de septiembre de 2025, con saldo de por lo menos tres personas fallecidas. En la capital, el primer cuerpo de rescate en mención reportó que un hombre de al menos 30 años fue atropellado por un carro con prosiguió su marcha.
Este accidente vial ocurrió en el bulevar Vista Hermosa y 9a. Avenida de la zona 15. Al arribo de los paramédicos, localizaron al afectado sobre la cinta asfáltica, pero al hacerle una un diagnóstico, determinaron que ya no contaba con vida, a consecuencia de politraumatismo.
Accidentes en los departamentos
El vocero de Bomberos Municipales Departamentales, Mario Upún, informó que dos motocicletas chocaron en la 3a. avenida y 0 calle de la zona 2 de Santa Cruz del Quiché. Paramédicos, a bordo de la unidad AD-129 dieron atención Pre-Hospitalaria a uno de los tripulantes, porque presentaba laceraciones en distintas partes del cuerpo. Tras ser estabilizado, fue trasladado al Hospital Regional de Quiché.
A la altura del kilómetro 77 de la Ruta Nacional 14, dos personas que se conducían en una motocicleta chocaron contra una cerca, por lo que uno de los afectados falleció en el lugar. Elementos de la estación de Ciudad Vieja informan que al llegar al lugar localizan a una persona con múltiples heridas, a quien le dieron atención prehospitalaria; posteriormente fue llevada a la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.
Bomberos de Santa Isabel, Chimaltenango, acudieron a un llamado de emergencia a la aldea Bola de Oro, de ese mismo departamento, donde se reportó un accidente de motocicleta que dejó como resultado un hombre fallecido.
Posteriormente, en el caserío Las Luces, San Pablo San Marcos, dos personas fueron atropelladas por una motocicleta. Rescatistas, a bordo de las unidades RD-142 y RD-4, acudieron al lugar de los hechos para dar brindan atención prehospitalaria a dos personas heridas que posteriormente fueron trasladadas a la emergencia de un centro asistencial.
Accidentes en carreteras
Mientras tanto, La Dirección General de Seguridad y Protección Vial (PROVIAL) reportó dos accidentes en carreteras, el primero en la ruta al Atlántico, que ocurrió en el kilómetro 76.5, jurisdicción de Guastatoya, El Progreso. En ese lugar un tráiler volcó y causó un cierre temporal con dirección al sur.
Minutos después, una motocicleta se salió de la pista en el kilómetro 50 de la ruta al Pacífico (CA-9 Sur), sobre la autopista Palín-Escuintla. Como resultado, un hombre falleció en el lugar, afectado el tránsito en dirección hacia el norte.