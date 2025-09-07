 Excandidato a alcalde muere por ataque armado en Tiquisate
Nacionales

Excandidato a alcalde muere por ataque armado en Tiquisate, Escuintla

La víctima mortal se encontraba en una actividad cultural de centros educativos cuando fue atacado a quemarropa.

Vecinos del parcelamiento El Arisco, en Tiquisate, Escuintla, se volcaron a las redes sociales para manifestar su pésame por lo ocurrido., Redes sociales.
Vecinos del parcelamiento El Arisco, en Tiquisate, Escuintla, se volcaron a las redes sociales para manifestar su pésame por lo ocurrido. / FOTO: Redes sociales.

En el marco de las fiestas patrias por la independencia de Tiquisate, Escuintla, un excandidato a alcalde y actual presidente de un Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), Luis Armando Mota, fue asesinado en una actividad estudiantil, según el reporte de medios locales, durante este domingo 7 de septiembre de 2025. Testigos relataron que hombres armados ingresaron al evento social y sin importar la presencia de niños y padres de familia, abrieron fuego en contra de la víctima mortal.

Según datos de las autoridades, Mota actualmente era presidente del COCODE del Parcelamiento El Arisco, Tiquisate, y en las pasadas elecciones generales quedó en el segundo lugar de los comicios por la alcaldía del referido municipio. Reportes preliminares también dan cuenta que el tiroteo dejó a una maestra y a un menor de edad, quienes tuvieron que ser llevados a un centro asistencial.

Según los reportes locales, el cuerpo del excandidato quedó tendido junto a una silla de plástico, frente a cientos de personas que habían acudido a este evento cultural. Autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área del tiroteo para la llegada del Ministerio Público, ente encargado de realizar las investigaciones.

Testigos narraron que el incidente armado que cobró la vida del político ocurrió en un sector conocido como el Paseo de las Sombrillas, dentro del parque central del municipio de Tiquisate, departamento de Escuintla. Además, precisaron que en ese sector se celebraba un evento patrio en el que varios establecimientos educativos desarrollaban un acto patrio para destacar la gastronomía nacional.

Luto en Tiquisate

Las muestras de dolor se hicieron presentes en las redes sociales, donde varios vecinos expresaron consternación por el resultado de este ataque armado en pleno centro de Tiquisate.

Un gran ser humano de buen corazón. lamentable su muerte. Qué Dios lo reciba en sus brazos y descanse en paz", escribieron algunos vecinos en las redes sociales.

