Motoristas mueren tras caída en la carretera Interamericana

Los cuerpos de rescate reportaron que este domingo 7 de septiembre ocurrieron dos accidentes en la carretera Interamericana, con saldo de dos fallecidos y varios heridos. El primero de los percances tuvo lugar en el área de Tecpán Guatemala, kilómetro 92 de la referida ruta, donde dos personas que se conducían en motocicleta cayeron al asfalto, por causas que se desconocen.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Tecpán, a bordo de la unidad AD-132, informaron que al llegar al lugar y realizar la respectiva evaluación concluyeron en que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales. Tras el percance, las autoridades hicieron los cierres de rigor para realizar las investigaciones y ordenar el levantamiento de las personas que fallecieron.
Posteriormente, los cuerpos de socorro recibieron alertas por otro accidente, este en el kilómetro 45 de la citada carretera. Los paramédicos narraron que al llegar a lugar encontraron que un vehículo chocó en contra de un muro perimetral de una gasolinera.
Personal paramédico de la estación de El Tejar, Chimaltenango, trabajó en el área con equipo hidráulico, denominado quijada de la vida, para liberar a dos personas heridas y posteriormente trasladarlas a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango.
Cierres en la ruta
Los cuerpos de rescate pidieron el apoyo de las autoridades en ambos accidentes de tránsito, para regular el tránsito, tomando en cuenta que se vieron bloqueados varios carriles por ambos incidentes. En el caso de la caída de los motoristas, la motocicleta y los cuerpos de las personas fallecidas quedaron bloqueando toda la cinta asfáltica con dirección al occidente.
En el caso del carro que chocó contra el muro de la gasolinera, las autoridades quedaron a cargo del área del percance, para gestionar las grúas que permitan el retiro del carro que quedó con serios daños tras el impacto. En este caso, se ignoran las cusas del accidente de tránsito, pero no se descarta exceso de velocidad.