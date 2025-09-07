PNC finaliza operativos con un total de 32 capturados

Según el recuento de las autoridades, los más de 90 allanamientos realizados este domingo 7 de septiembre de 2025 se saldaron con la captura de un total de 32 pandilleros de la Mara Salvatrucha, vinculados a asesinatos y extorsiones, según las investigaciones. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que los operativos se hicieron con el trabajo de los agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con diferentes fiscalías del Ministerio Público (MP).
Asimismo, las fuerzas de seguridad sumaron el apoyo de policías de comisarías, unidades especializadas y del Ejército de Guatemala para los operativos que se desarrollaron en diferentes escenarios. Entre los lugares donde se hicieron los operativos están el barrio El Gallito, Las Calaveras, zona 3, zonas 7, zona 12, San Miguel Petapa y Jutiapa.
19 mareros fueron aprehendidos por orden judicial y 6 reos notificados, sindicados de los delitos de asociación ilícita, obstrucción extorsiva de tránsito de forma continuada, asociación y licitación, asesinato y extorsión, las órdenes de captura fueron emitidas por un juzgado de la capital a finales de agosto y el 2 de septiembre del presente año. Y 7 aprehendidos en flagrancia, por diferentes delitos. Para un total de 32 detenidos todos miembros de la mara salvatrucha de diferentes subgrupos delincuenciales.
La PNC informó que se localizaron tres vehículos, tres fusiles, una escopeta, siete pistolas, un revólver, dos cargadores para arma de fuego, 40 municiones de diferentes calibres, marihuana, 18 radios portátiles, nueve discos duros externos, tres pesas digitales y tres máquinas de contadoras de dinero.
Asimismo, se contabilizó el hallazgo de seis celulares, cinco cámaras de video vigilancia, tres routers de internet, un chaleco antibalas y más de Q50 mil en efectivo.
Rescatan a menores
En ese contexto, la PNC reportó que cinco menores fueron localizados en varios de los inmuebles allanados, entre ellos pequeños de 1,2,3,6 y 7 años. Las autoridades explicaron que todos los infantes fueron trasladados a la Procuraduría General de la Nación.
La PNC precisó que en la zona 3 fueron detenidas 15 personas; en la zona 7, fueron 4; en Jutiapa, 5 y en el resto en otras zonas figuraron otros detenidos. Como parte del operativo se realizó una requisa en el Centro de Detención para Hombres Mariscal Zavala, zona 17, donde hay 194 privados de libertad, localizando dos teléfonos y dos auriculares.
"Durante este operativo, tras una exhaustiva investigación se logra resolver cuatro casos de asesinatos, ocurridos este año en la capital y también en seguimiento a diferentes denuncias interpuestas en el mismo periodo de tiempo, por casos de extorsión". informó la PNC.
La PNC finalizó argumentando que, con estos casos, suman un mil 288 los extorsionistas capturados en el año.