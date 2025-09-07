 Capturan a sicario de la MS en El Gallito
Nacionales

Operativo en El Gallito: lo que encontraron dentro del auto de un marero sorprende a la PNC

Capturan a sicario de la MS con un hallazgo sorprendente dentro de su vehículo.

Vehículo de un pandillero en la zona 3., PNC.
Vehículo de un pandillero en la zona 3. / FOTO: PNC.

Agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Policía Nacional Civil (PNC) sorprendieron y capturaron a Allan Steven Pérez Bedoya, de 25 años, alias "Canche", integrante de la mara salvatrucha, durante un operativo en la 6ª avenida y 12 calle A de la zona 3, barrio El Gallito.

El presunto sicario se encontraba dentro de un vehículo Honda con placas P-490KWR y vidrios polarizados, desde donde vigilaba la zona como "bandera" para alertar a otros miembros de la estructura criminal. Al ser interceptado, los agentes localizaron un fusil .223 Taurus con dos tolvas y varias municiones, así como una pistola Pietro Beretta con reporte de robo del 3 de noviembre de 2017 en la zona 1.

En el automóvil también se decomisó un radio portátil y una mira telescópica. Las autoridades indicaron que Pérez Bedoya se encargaba de alertar a sus compañeros sobre los movimientos policiales en el sector. Tras su captura, fue puesto a disposición de juez competente para enfrentar los cargos correspondientes.

Ejecutan más de 96 allanamientos en El Gallito

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión del Ministerio Público (MP) ejecutan varios operativos en el Barrio El Gallito de la zona 3, con el objetivo de desarticular varias clicas de la Mara Salvatrucha. Según datos preliminares, los grupos criminales que son objetivo de los allanamientos operan en las zonas 3 y 7 de la capital, así como en otros municipios del departamento de Guatemala.

El MP agregó que las acciones de este domingo 7 de septiembre de 2025 se realizan en coordinación con el fiscal regional metropolitano y el acompañamiento de la PNC, ejecutando un total de 96 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia. El ente investigador añadió que las acciones son parte de un proceso de seguimiento a una denuncia interpuesta en febrero del presente año por el delito de extorsión.

El MP comentó que, "con esto se busca impactar directamente a la Mara Salvatrucha, específicamente las clicas Bandidos Locos, Addams Locos, Santos Locos, Landívar Locos y North Side Locos. "Dicha estructura tiene como lugar de operaciones las zonas 3 y 7 de la ciudad capital, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez y Jutiapa", precisó el MP.

Ejecutan más de 96 allanamientos en El Gallito, zona 3

Los operativos buscan golpear a unas cinco clicas de pandilleros que operan en las zonas 3 y 7, así como varios municipios de Guatemala.

