Cuenta de hospitalización de Giammattei: ¿cuánto cuesta?

Este martes, 9 de septiembre, se informó que el expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, se encuentra hospitalizado luego de presentar varios problemas de salud.
Fuentes cercanas al exmandatario revelaron que Giammattei fue ingresado el pasado viernes, 5 de septiembre, y que fue intervenido tras su ingreso en un hospital privado en la zona 10 capitalina.
De acuerdo con la fuente, que prefirió mantenerse en el anonimato, hasta el momento, la cuenta por la hospitalización del exmandatario ya supera los Q120 mil.
Giammattei, quien fungió como presidente de Guatemala del 2020 al 2024, continúa sometido a varios tratamientos, entre ellos, a una hemodiálisis continua. Además, se encuentra conectado con terapia respiratoria para evitar posibles paros respiratorios.
Aunque no se precisaron detalles de la cirugía, se indicó que el expresidente estuvo en la sala de operaciones por más de una hora y que le han realizado varios exámenes para establecer la situación de su salud cardiaca y renal.
Diputados se pronuncia por salud de Giammattei
Diputados del partido Vamos se han pronunciado por el estado de salud del exmandatario y aseguran que se encuentra estable y que su hospitalización obedece a tratamientos de salud.
Por su parte, el diputado al Parlacen, Raúl Romero, indicó que durante la última reunión del Parlamento Centroamericano, el cual integra Giammattei, vio al expresidente y que participó en la plenaria vía zoom.
Aseguró que durante esa sesión, Giammattei habló y participó como normalmente y que se le veía bien.