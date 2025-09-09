 Diputado Narra Encuentro con Giammattei en Plenaria PARLACEN
Diputado relata cómo vio a Giammattei en la última plenaria del Parlacen

En la última sesión de diputados al Parlacen, el expresidente participó vía zoom.

El expresidente Alejandro Giammattei, quien se encuentra hospitalizado desde el pasado viernes por problemas de su salud cardiaca y renal, fue visto por el diputado Raúl Romero en la última plenaria de agosto del Parlamento Centroamericano (Parlacen). 

De acuerdo con el legislador, Giammattei participó de manera virtual en dicha reunión, y argumentó que el reglamento de dicha dependencia permite la participación de sus miembros por vía zoom. 

Agregó que el exmandatario lucía bastante bien, aunque destacó que en temas de salud esta puede variar repentinamente. "Él participó, habló, preguntó y se veía bastante bien", añadió. 

Diputados del partido Vamos, agrupación política por la que Giammattei fue electo como presidente, también se refirieron al estado de salud del exmandatario, indicando que se encuentra estable y que su hospitalización se debe a un tratamiento médico. 

Durante hospitalización, Giammattei recibe la unción de los enfermos

El expresidente Alejandro Giammattei permanece en un hospital privado de la capital.

Recibe unción de los enfermos 

El exmandatario fue ingresado a un centro asistencial privado, ubicado en la zona 10 capitalina, desde el pasado viernes, 5 de septiembre. No obstante, su situación médica se dio a conocer hasta este martes, 9 de septiembre. 

Familiares del expresidente indicaron que Giammattei solicitó que le impusieran el sacramento de la unción de los enfermos y que fue un sacerdote, con vínculo familiar, quien le impuso dicho sacramento. 

La unción de los enfermos es un sacramento de la Iglesia católica destinado a brindar fortaleza espiritual y alivio a las personas que atraviesan una enfermedad grave, debilidad por la vejez o se encuentran en riesgo. A través de la oración y la unción con óleo bendecido por el obispo, el sacerdote invoca la gracia de Dios para otorgar paz, esperanza y, si es la voluntad divina, la recuperación de la salud.

