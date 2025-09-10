 Hombre dispara durante discusión en vía pública
Nacionales

Video muestra momento en que hombre dispara durante discusión en vía pública

Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad, la confrontación comenzó cuando uno de los hombres le propinó un manotazo al otro.

Hombres discuten en la vía pública., Captura de pantalla video Facebook.
Hombres discuten en la vía pública. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que dos hombres protagonizan una discusión en plena vía pública, que termina con uno de ellos accionando un arma de fuego. El incidente ocurrió el pasado lunes en el municipio de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz.

Según las imágenes captadas por una cámara de seguridad, la confrontación comenzó cuando uno de los hombres le propinó un manotazo al otro. Segundos después, el agresor saca un arma de fuego y realiza un disparo al suelo, a escasos centímetros del pie de la víctima.

Tras el disparo, el hombre continúa insultando mientras la otra persona, que se encontraba dialogando con el piloto de un microbús, intenta mantenerse al margen de la agresión. Posteriormente, el sujeto vuelve a apuntar con el arma antes de retirarse del lugar.

Hasta el momento se desconoce el motivo que originó la discusión. De acuerdo con medios locales, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil investigan al hombre que disparó durante el altercado.

Es delito disparar sin causa justificada

En Guatemala, la legislación sobre armas establece que disparar sin causa justificada, incluso al aire, puede acarrear penas de uno a tres años de prisión. Además, la normativa contempla el decomiso del arma utilizada y la suspensión de la licencia de portación por un período de hasta tres años.

La Policía Nacional Civil informó que se implementarán acciones preventivas para evitar que se realicen disparos al aire, especialmente durante celebraciones de fin de año, en las que este tipo de hechos se registra con frecuencia.

El video ha sido compartido en redes sociales, donde se observa el riesgo que representó el disparo en plena vía pública. Testigos del hecho relataron que el incidente provocó alarma entre transeúntes y conductores en la zona, mientras las autoridades se movilizaron para iniciar las investigaciones correspondientes.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosJusticiaEE.UU.Mundial 2026redes socialesFutbol GuatemaltecoSeguridad
