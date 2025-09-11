Capturan a extraditable en Petén

Las Fuerzas de Seguridad realizaron la aprehensión con fines de extradición de Edras Gamaliel Carbajal Guerra, alias "Keka", en la aldea Chacte, San Luis, Petén, la tarde de este jueves 11 de septiembre.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, detalló que alias "Keka" fue detenido durante un operativo liderado por agentes a Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil (PNC) ya que es requerido por Estados Unidos.
El Ministerio Público (MP) detalló que alias "Keka" requerido debe comparecer a juicio en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, así como fabricar y distribuir dicha cantidad de esta sustancia.
De acuerdo con la investigación, autoridades identificaron una organización de narcotráfico que operaba en Sur, Centro y Norteamérica, responsable de ingresar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos.
Carbajal Guerra fue identificado como miembro de dicha organización desde aproximadamente 2016 hasta abril de 2024, período en el cual habría tenido responsabilidad en el traslado, dirección y administración de actividades de tráfico de cocaína en Guatemala, Honduras y otras partes de la región.
Alias "Keka" fue trasladado a la Torre de Tribunales donde se iniciará el proceso de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos relacionados al narcotráfico.
Con información de Angel Oliva, Emisoras Unidas, 89,7*