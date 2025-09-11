 Caso Lev Tahor: Confirman extradición de Yoel Alter a México
Nacionales

Caso Lev Tahor: Confirman extradición de Yoel Alter a México

El Tribunal Quinto dio con lugar la petición de extradición de Yoel Alter, integrante de la secta Lev Tahor, por delitos contra menores de edad.

Yoel Alter, líder de la secta Lev Tahor, durante audiencia en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal. Foto: Ángel Oliva.
Yoel Alter, líder de la secta Lev Tahor, durante audiencia en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal. / FOTO: Ángel Oliva

Tras varias horas de debate, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal resolvió que el integrante de la secta Lev Tahor, Yoel Alter, será enviado a México, donde la justicia lo requiere por señalamientos de delitos contra menores de edad. De acuerdo con la información proporcionada durante la audiencia, el abogado defensor de Joel Alter aseguró que las autoridades mexicanas no enviaron ninguna documentación que detallara o revelara que su patrocinado había participado en los ilícitos de los que se le acusa.

En consecuencia, el abogado argumentó detalles culturales de la comunidad Lev Tahor, en cuanto al matrimonio, para defender a Yoel Alter. "En los matrimonios religiosos existe una ceremonia con una serie de pasos. El primero de ellos es que los familiares se ponen de acuerdo para garantizarle a la mujer que tenga todo lo necesario para sobrevivir", describió la defensa.

El abogado añadió que la cultura de Lev Tahor buscaba que la mujer que iba a contraer nupcias tuviera estabilidad económica y tenga lo indispensable para su subsistencia, garantizando su manutención.

También, previo al matrimonio, existe otra reunión entre los padres de familia y las personas que van a contraer matrimonio, en la cual firman un documento el día de la celebración del matrimonio religioso", indicó el defensor.

Antecedentes del caso Lev Tahor

En una audiencia el 6 de marzo de 2025, el mismo Alter se había opuesto a ser enviado a México, país que habría enviado un escrito para solicitar la presencia del sindicado, para comparecer ante la justicia. En esa misma audiencia, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal decretó la prisión provisional de Yoel Alter, mientras que las autoridades mexicanas confirmaron el envío del escrito.

Yoel Alter es originario de Israel, tiene 35 años de edad y fue capturado el viernes 24 de enero, en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Con información del periodista Ángel Oliva de Emisoras Unidas FM.

