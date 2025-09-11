Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independencia

Con la entonación del Himno Nacional de Guatemala se dio por inaugurada la Sesión Solemne de este jueves 11 de septiembre de 2025 en el Congreso de la República, con el propósito de celebrar el 204 aniversario de la Independencia. La reunión fue presidida por el presidente de ese organismo, Nery Ramos, con la ausencia del mandatario, Bernardo Arévalo, pero con la presencia de los titulares de otros organismos del Estado como la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia.
En su primera intervención, el titular del Organismo Legislativo agradeció la presencia de los invitados, entre los que destacó a los representantes del cuerpo diplomático, Procurador de los Derechos Humanos y a los representantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre otros.
En su discurso, el congresista recordó la importancia de la independencia de Centroamérica haciendo un repaso histórico de los eventos que nos llevaron al país que hoy tenemos. El parlamentario recordó que los hechos de la independencia reflejan las aspiraciones y tensiones de la lucha de un pueblo, en la búsqueda de su propio destino.
Dos siglos después recordamos que la Independencia es una responsabilidad constante, una cadena que nos convoca a todos, para que juntos podamos construir un país más unido, más próspero", declaró Ramos.
Asimismo, Ramos expresó que "la verdad se mide en la capacidad de garantizar oportunidades y fortalecer instituciones, sin olvidar diariamente "a quienes llevamos sobre nuestros hombros".
"Que viva nuestra querida Guatemala, unida, próspera y digna para todos", finalizó Ramos. Posteriormente, la Banda Sinfónica Marcial del Ministerio de la Defensa realizó una presentación cultural.
Además, el presidente Nery Ramos hizo un llamado para que los diputados se puedan quedar a la sesión ordinaria, en la cual se le dará seguimiento a las interpelaciones.
