Caso Odebrecht: Dictan falta de mérito para abogado

El Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal dictó falta de mérito para el profesional del derecho implicado en el caso.

El abogado Francisco Gallardo se presentó de forma voluntaria para resolver su situación legal., Ángel Oliva
El abogado Francisco Gallardo se presentó de forma voluntaria para resolver su situación legal. / FOTO: Ángel Oliva

Según el Ministerio Público (MP), no se presentaron los indicios racionales suficientes para ligar a proceso penal al abogado Francisco Gallardo, a quien se le acusaba de tener nexos en el caso Odebrecht acuerdos fraudulentos. Al profesional del derecho se le acusaba de los delitos de: asociación ilícita, colusión, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.

Por los argumentos explicados por el MP, el juez Mario Chuchos, de la referida judicatura, resolvió favorecerlo con la falta de mérito. Cabe resaltar que el profesional se presentó puntualmente al juzgado donde logró solventar su situación legal.

El MP también explicó que en este proceso judicial no se reunieron las pruebas necesarias para que el señalado quedara ligado a un proceso judicial. La entidad resaltó que esta persona tenía una orden de captura vigente por los delitos antes mencionados, la cual fue girada por la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, presidida por el magistrado Alejandro Prado.

No obstante, el sindicado compareció este jueves 11 de septiembre de 2025 de forma voluntaria, ante la Secretaría de la judicatura para solventar su situación legal.

Historial del caso

Gallardo se encontraba vinculado al caso Odebrecht, acuerdos fraudulentos, que se sigue contra funcionarios del MP y exintegrantes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

Según la hipótesis, los señalados habrían suscrito acuerdos de colaboración eficaz de forma fraudulenta, según la información proporcionada en su momento por el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.

Con información del periodista Ángel Oliva.

