Estado de Salud de Giammattei Tras Seis Noches en Hospital

El expresidente Alejandro Giammattei se encuentra hospitalizado en un centro asistencial privado de la zona 10 desde el pasado viernes, 5 de septiembre, por problemas de salud cardiaca y renal.
Aunque se encuentra bajo cuidados médicos desde hace seis días, no fue sino hasta el pasado martes, 9 de septiembre, que se hizo pública la información del estado de salud del exmandatario que llegó al poder con el partido Vamos.
Para este jueves, el exmandatario de 69 años aún se encuentra conectado a una máquina de hemodiálisis, en un área de cuidados. Hasta el momento, suma seis noches hospitalizado, por lo que se le ha facturado un total de Q167,789.90.
Durante la conferencia de prensa denominada "La Ronda", que se llevó a cabo este miércoles, el presidente Bernardo Arévalo, fue consultado por los periodistas acerca del tema, ante lo cual respondió:
"En este momento, en el caso de él, como en el caso de cualquier persona, lo que cabe es desearle una pronta recuperación. Entrar en otro tipo de consideraciones sería absolutamente inadecuado",
expresó.
Giammattei ejerció la Presidencia de la República en el período 2020 - 2024, llegó al poder tras ser postulado por el partido Vamos por una Guatemala Diferente. Actualmente, es diputado del Parlamento Centroamericano, en representación de Guatemala, de cuyas sesiones se habría ausentado en las últimas semanas.