Diputada Gutiérrez expone contundente mensaje en el Congreso

La diputada Sonia Gutiérrez sorprendió previo a la Sesión Solemne del Congreso de la República, al colocar un cartel que demandó dos temas de actualidad en la realidad nacional. La Parlamentaria lanzó un recordatorio, por medio de un cartel de protesta pegado frente a su curul, recordando que actualmente en el país se vive un movimiento de criminalización e inseguridad.
"Guatemala está de luto", escribió la congresista en su pancarta, instalada antes de dialogar con otros parlamentarios que llegaron al hemiciclo del Palacio Legislativo para ser parte de esta actividad tradicional por las fiestas de independencia. Cabe resaltar que, previamente, el mismo Presidente Bernardo Arévalo informó que no estará en esta actividad por razones de agenda.
Cabe resaltar que a la Sesión Solemne del Congreso, programada para las 9:00 horas, acudieron varias personalidades del cuerpo diplomático en Guatemala, quienes se ubicaron en el palco del Palacio Legislativo. Asimismo, varios congresistas llegaron temprano para esta actividad que fue presidida por el presidente del Legislativo, Nery Ramos.
Para abrir la Sesión Solemne, los legisladores entonaron el Himno Nacional de Guatemala en compañía de las autoridades de las Cortes de Constitucionalidad y Suprema de Justicia. Cabe resaltar que los invitados desfilaron por la alfombra roja para ingresar a las instalaciones del Palacio Legislativo.
A este recinto también acudió el Procurador de los Derechos Humanos José Alejandro Córdova Herrera.
Razones de la pancarta
Gutiérrez explicó que su pancarta obedece a que en estos 204 años de Independencia pareciera que todo sigue igual, porque el pueblo sigue estando oprimido, en beneficio de una sola élite. "Pareciera ser una falacia y beneficio solo para un grupo", dijo la parlamentaria.
Cabe destacar que la diputada no se quedó a todo el acto, solo hizo presencia para mostrar su cartel y se retiró, antes de que terminara todo el evento en el Congreso de la República.