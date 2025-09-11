 Diputada Gutiérrez expone contundente mensaje en el Congreso
Nacionales

Diputada Sonia Gutiérrez expone contundente mensaje en el Congreso

La parlamentaria pegó un cartel de protesta frente a sus curul en el Congreso, para resaltar dos temas importantes de actualidad.

Compartir:
La diputada Sonia Gutiérrez se expresó por medio de una pancarta previo a la Sesión Solemne de este 11 de septiembre de 2025., Omar Solís.
La diputada Sonia Gutiérrez se expresó por medio de una pancarta previo a la Sesión Solemne de este 11 de septiembre de 2025. / FOTO: Omar Solís.

La diputada Sonia Gutiérrez sorprendió previo a la Sesión Solemne del Congreso de la República, al colocar un cartel que demandó dos temas de actualidad en la realidad nacional. La Parlamentaria lanzó un recordatorio, por medio de un cartel de protesta pegado frente a su curul, recordando que actualmente en el país se vive un movimiento de criminalización e inseguridad.

"Guatemala está de luto", escribió la congresista en su pancarta, instalada antes de dialogar con otros parlamentarios que llegaron al hemiciclo del Palacio Legislativo para ser parte de esta actividad tradicional por las fiestas de independencia. Cabe resaltar que, previamente, el mismo Presidente Bernardo Arévalo informó que no estará en esta actividad por razones de agenda.

Cabe resaltar que a la Sesión Solemne del Congreso, programada para las 9:00 horas, acudieron varias personalidades del cuerpo diplomático en Guatemala, quienes se ubicaron en el palco del Palacio Legislativo. Asimismo, varios congresistas llegaron temprano para esta actividad que fue presidida por el presidente del Legislativo, Nery Ramos.

Para abrir la Sesión Solemne, los legisladores entonaron el Himno Nacional de Guatemala en compañía de las autoridades de las Cortes de Constitucionalidad y Suprema de Justicia. Cabe resaltar que los invitados desfilaron por la alfombra roja para ingresar a las instalaciones del Palacio Legislativo.

A este recinto también acudió el Procurador de los Derechos Humanos José Alejandro Córdova Herrera.

También consulte: Uno de los pasajeros identificó a los agresores plenamente, después de que se les decomisara un celular robado.

Capturan a supuestos asaltantes de bus en Palín, Escuintla

Uno de los pasajeros identificó a los agresores plenamente, después de que se les decomisara un celular robado.

Razones de la pancarta

Gutiérrez explicó que su pancarta obedece a que en estos 204 años de Independencia pareciera que todo sigue igual, porque el pueblo sigue estando oprimido, en beneficio de una sola élite. "Pareciera ser una falacia y beneficio solo para un grupo", dijo la parlamentaria.

Cabe destacar que la diputada no se quedó a todo el acto, solo hizo presencia para mostrar su cartel y se retiró, antes de que terminara todo el evento en el Congreso de la República.

En Portada

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchast
Nacionales

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchas

11:39 AM, Sep 11
Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España t
Deportes

Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España

11:17 AM, Sep 11
Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independenciat
Nacionales

Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independencia

10:58 AM, Sep 11
Video revela modus operandi de robacasas en zona 11 t
Nacionales

Video revela modus operandi de robacasas en zona 11

08:52 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos