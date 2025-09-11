Capturan a supuestos asaltantes de bus en Palín, Escuintla

Tras recibir varias denuncias, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron sorprender a dos hombres que habían sido identificados por cometer el asalto de un autobús del servicio extraurbano, durante la madrugada de este jueves 11 de septiembre de 2025. Los uniformados notificaron que a uno de los señalados se le encontró un teléfono móvil que había sido arrebatado a uno de los usuarios de la unidad de transporte.
Ese mismo pasajero logró identificar a los ahora detenidos, quienes fueron trasladados hacia un juzgado de turno para que conozcan los motivos de su detención. El relato de la PNC especificó que los presuntos asalta buses fueron detenidos en el kilómetro 38 de la ruta CA-9 sur, en jurisdicción de Palín, Escuintla.
La PNC precisó que a uno de los detenidos le aparecen antecedentes por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y violencia en contra de la mujer. A los apresados se les decomisaron varios ilícitos, entre ellos el celular que fue robado a uno de los viajeros.