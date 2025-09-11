 Capturan a supuestos asaltantes de bus en Palín, Escuintla
Nacionales

Capturan a supuestos asaltantes de bus en Palín, Escuintla

Uno de los pasajeros identificó a los agresores plenamente, después de que se les decomisara un celular robado.

Compartir:
Ambos detenidos fueron llevados a la comisaría 31 de la PNC, en Escuintla, para ser fichados., PNC de Guatemala.
Ambos detenidos fueron llevados a la comisaría 31 de la PNC, en Escuintla, para ser fichados. / FOTO: PNC de Guatemala.

Tras recibir varias denuncias, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron sorprender a dos hombres que habían sido identificados por cometer el asalto de un autobús del servicio extraurbano, durante la madrugada de este jueves 11 de septiembre de 2025. Los uniformados notificaron que a uno de los señalados se le encontró un teléfono móvil que había sido arrebatado a uno de los usuarios de la unidad de transporte.

Ese mismo pasajero logró identificar a los ahora detenidos, quienes fueron trasladados hacia un juzgado de turno para que conozcan los motivos de su detención. El relato de la PNC especificó que los presuntos asalta buses fueron detenidos en el kilómetro 38 de la ruta CA-9 sur, en jurisdicción de Palín, Escuintla.

La PNC precisó que a uno de los detenidos le aparecen antecedentes por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y violencia en contra de la mujer. A los apresados se les decomisaron varios ilícitos, entre ellos el celular que fue robado a uno de los viajeros.

Castañeda Torres y cuatro procesados enfrentan audiencia por ataque a fiscal

María Marta Castañeda, pareja del líder pandillero alias “el Lobo”, está señalada de tres delitos.

En Portada

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchast
Nacionales

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchas

11:39 AM, Sep 11
Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España t
Deportes

Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España

11:17 AM, Sep 11
Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independenciat
Nacionales

Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independencia

10:58 AM, Sep 11
Video revela modus operandi de robacasas en zona 11 t
Nacionales

Video revela modus operandi de robacasas en zona 11

08:52 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos