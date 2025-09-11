 Jueza de EE.UU. frena deportación de 57 niños guatemaltecos
Nacionales

Jueza de EE.UU. frena deportación de 57 niños guatemaltecos

Según los abogados, los infantes expresaron que temen volver a su país, porque sus gobiernos no cumplen las leyes para protegerlos.

Compartir:
Fotografía con fines ilustrativos
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: Archivo.

Los planes que tenía la administración del presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, para deportar a por lo menos 57 niños migrantes guatemaltecos no acompañados quedó en suspenso, después de que una jueza federal de Arizona frenara el proceso. Asimismo, otra jueza, Rosemary Márquez, de Tucson, EE.UU., decidió dar una prórroga a esa situación durante los festejos del Día del Trabajo en esa nación.

Según los abogados de los menores de edad, sus defendidos expresaron que temen regresar a sus países, debido a que el Gobierno no está cumpliendo con las leyes diseñadas para proteger a los niños migrantes. En tanto, los menores viven en refugios o en hogares de acogida tras llegar solos a EE.UU.

Medios internacionales recalcaron que "un grupo de asistencia legal había presentado una demanda en Arizona, en nombre de 57 niños guatemaltecos y otros 12 menores de Honduras, de entre 3 y 17 años de edad".

Medios internacionales destacaron que varios grupos de defensa de los inmigrantes habían demandado medidas para frenar la expulsión de cientos de niños y adolescentes que llegaron a EE.UU. sin la protección de sus padres.

Caso Odebrecht: Dictan falta de mérito para abogado

El Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal dictó falta de mérito para el profesional del derecho implicado en el caso.

En Portada

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchast
Nacionales

Autoridades esperan el recorrido de hasta 1,500 antorchas

11:39 AM, Sep 11
Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España t
Deportes

Sergio Chumil culmina la contrarreloj individual de la Vuelta a España

11:17 AM, Sep 11
Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independenciat
Nacionales

Congreso celebra Sesión Solemne de 204 años de Independencia

10:58 AM, Sep 11
Video revela modus operandi de robacasas en zona 11 t
Nacionales

Video revela modus operandi de robacasas en zona 11

08:52 AM, Sep 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.#liganacionalMundial 2026redes socialesSeguridadSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos