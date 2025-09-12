Automóvil de lujo, posiblemente único en Guatemala, es abandonado en la vía pública tras colisión

Las autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala dieron a conocer este viernes 12 de septiembre que un automóvil de lujo fue abandonado en la vía pública después de verse involucrado en una fuerte colisión.
Amílcar Montejo, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, indicó que el carro fue dejado en los alrededores del columpio de Vista Hermosa tras haber sido colisionado.
El funcionario indicó que se trata de un Alfa Romeo 4C, posiblemente único en Guatemala, el cual permanecía en la vía pública sin que se localizara en el perímetro a alguna persona herida o datos sobre el posible conductor.
"Según las fuerzas de seguridad, no aparece el conductor, por lo que tomarán el caso como abandonado", explicó.
El funcionario municipal agregó que la información de la Policía Nacional Civil (PNC) detalla que se inició un monitoreo en hospitales por si hubo algún traslado; sin embargo, hasta el momento no se tiene ningún registro al respecto.