Arévalo participa en declaratoria de cuarto municipio libre de pisos de tierra en Huehuetenango

El Presidente, Bernardo Arévalo, participo este viernes 12 de septiembre en la declaración del cuarto municipio libre de pisos de tierra en Huehuetenango.
Colotenango, Huehuetenango, fue declarado como municipio libre de pisos de tierra. El Gobierno detalló que dicho logro se alcanzó tras sustituir los pisos de tierra por pisos saludables, de cemento, en hogares de familias identificadas a través del Registro Social de Hogares (RSH), en el marco de la Iniciativa Intersectorial del Gobierno Mano a Mano.
"Esta iniciativa es la estrategia insignia del Gobierno de Guatemala para enfrentar de manera estructural, articulada y basada en evidencia dos de los desafíos más persistentes del país: la pobreza multidimensional y la malnutrición.", indicó el Gobierno a través de un comunicado.
"A partir de hoy, Colotenango se convierte en el cuarto municipio libre de pisos de tierra. Ahora, miles de familias ya no viven ni cocinan sobre tierra, ahora lo hacen sobre un piso firme, limpio y seguro.", indicó el mandatario a través de una publicación en X.
En total se sustituyeron más de 4,032 pisos de tierra por pisos saludables en igual número de hogares.
De acuerdo con el Gobierno, estudios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) demuestran que sustituir el piso de tierra por uno permanente reduce en 78% las infestaciones parasitarias, en 49% los episodios de diarrea y en 81% la prevalencia de anemia infantil. Además, mejora las condiciones de higiene, impulsa el desarrollo cognitivo y la dignidad en el hogar.
En Guatemala, se estima que entre 850 mil y 1 millón de hogares habitan viviendas con piso de tierra, lo que impacta directamente en la salud de más de un tercio de la población.1 Mano a Mano es liderada por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) de la Presidencia de la República, y se ejecuta en coordinación con más de diez instituciones del Organismo Ejecutivo.
La proyección nacional es alcanzar a 114 municipios priorizados con base en criterios técnicos de pobreza multidimensional y prevalencia de la desnutrición crónica.
Con información de Léster Ramírez, Emisoras Unidas, 89,7*